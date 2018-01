De-i frig, de plouă de bate vântul, micuţii de la o grădiniţa din satul Japca merg la toaletă afară

De-i frig, de plouă de bate vântul, micuţii de la grădiniţa din satul Japca, raionul Floreşti, sunt nevoiţi să meargă la toaletă afară.

Instituţia preşcolară nu dispune de grup sanitar, aşa cum ar fi normal, iar autorităţile strâng din umeri şi spun că nu-şi permit asemenea confort. În aceste condiţii, educatorii au grijă să-i îmbrace şi să-i însoţească pe copii, de fiecare dată când aceştia au nevoie.



"Îşi iau căciuliţele, ajutorul de educatoare îi îmbracă, îi duce repede la veceu şi îşi fac trebuinţele, apoi vin înapoi în grupă. Da ne-am dori, vrem şi noi, dar activăm în condiţiile pe care le avem", a spus educatoarea.



"Puţin e frig iarna. Ne pune căciuliţa în cap şi ne încalţă."



"Ne încălţăm, ne îmbrăcăm şi ne ducem."



Grădiniţa din Japca este frecventată de 43 de copii. Clădirea a fost construită în 1960, iar iniţial acolo se afla depozitul colhozului. Deşi peste un timp şi-a schimbat destinaţia, ea nu a fost adaptată la noile necesităţi.



"Ne-am implicat în mai multe proiecte. Chiar am scris zeci de proiecte care nu ni le-au acceptat, dar am apelat la Guvernul României şi ne-au ajutat cu 100 de mii de lei pentru mobilier. Iată mâine, poimâine trebuie să ni-l aducă", a spus Elena Galben, directoarea grădiniţei din satul Japca.



Părinţii sunt nemulţumiţi, dar spun că, deocamdată nu au altă soluţie.



"Toate ni se oferă în măsura posibilităţilor, vrem şi noi mai mult, dar... În ceea ce priveşte toaleta, cred că pe parcurs se va rezolva problema, pentru că se merge spre asta."



" Sunt de acord că ar trebui să fie înăuntru, trăim în ce secol? Dar dacă nu sunt condiţii şi nici conducere, e clar. De răcit, mă rog, ca şi copiii, pot să mai răcească"



Primarul localităţii vrea ca din toamnă să transfere grădiniţa în incinta gimnaziului. Pentru asta însă are nevoie de aproximativ un milion de lei. El speră să obţină ajutor de la Guvernul României.



"Este de acord să ne ajute şi Consiliul raional, şi primăria mai are ceva bani. Cu toate acestea trei, dacă câştigăm şi proiectul vom reuşi să ducem la un final frumos această grădiniţă. Transferul noi îl plănuim pentru această toamnă. La primăvara vom face reparaţie, iar de la 1 septembrie sperăm să ne mutăm",a declarat Iurie Pascaru, primarul satului Japca.



Datele Centrului Național de Sănătate Publică din 2016 arătau că peste 40 la sută dintre grădinițele din țară aveau toaletele afară.