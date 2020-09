De frica coronavirusului, tot mai puțini cardiaci se adresează la medic

Bolile cardiovasculare sunt principala cauză de deces moldovenilor: anul trecut, 21 514 persoane şi-au pierdut viaţa. De la începutul pandemiei de COVID-19, pacienţii cu boli de inimă se confruntă cu o dublă ameninţare. Ei sunt mai vulnerabili la noul coronavirus, iar odată infectaţi, starea lor de sănătate se agravează. Valentina Gluh, de 64 de ani, are hipertensiune şi a stat aproape o săptămână în spital.



"Îmi era foarte rău, simțeam că mă sufoc tare, nu știam încotro să o iau și ce să fac. Însă am reușit să ajung la spital cu chin, cam greu, dar am ajuns într-un final. Am primit tratament, deja mă simt mult mai bine, însă am fost anunțată că trebuie să fiu operată. Merg acasă pe câteva zile și după revin înapoi", a povestit Valentina.



Femeia respectă recomandările specialiştilor pentru a evita infectarea cu noul coronavirus, deoarece starea ei de sănătate s-ar putea agrava dacă s-ar infecta.

"Nu am avut din rude pe nimeni infectat cu COVID-19, nu am avut contact cu nimeni. Din câte ştiu, rudele şi vecinii nimeni nu s-au îmbolnăvit. Port masca mereu, îmi spăl mâinele des şi le dezinfectez, stau mai departe de mulţime, la distanţă mă strădui să fiu", spune Valentina Gluh.



Pe de altă parte, din cauza restricțiilor legate de prevenirea răspândirii infecției, mulţi pacienţi refuză să meargă la controalele de rutină. La Institutul de Cardiologie, de exemplu, numărul bolnavilor s-a înjumătăţit faţă de lunile de dinainte de pandemie.



"Frica de o catastrofă te împinge deseori într-o altă catastrofă. Mult mai puţine adresări avem la cardiologi, la medici de familie din frica de a nu contacta COVID-ul în spitale, în policlinici, respectiv cei care suferă de maladii cardiovasculare care necesită controale repetate, se adresează mai rar anume din acest motiv, frica de COVID", spune ALEXANDRU CĂRĂUȘ, șeful departamentului Hipertensiuni arteriale.



Doctorii îndeamnă pacienţii să nu neglijeze tratamentele şi să respecte instrucţiunile cu regularitate, deoarece, în caz contrar, boala se poate agrava.



Potrivit Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică, în Republica Moldova erau anul trecut în jur de 757 de mii de persoane afectate de boli de inimă, în creștere cu peste 77 de mii faţă de anul 2017.