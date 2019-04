De Florii s-a plantat o alee de magnolii în Grădina Botanică. Mai mulţi voluntari au răspuns invitaţiei unui agent economic, care a oferit arbuştii

De Florii, mai mulţi voluntari au plantat o alee de magnolii în Grădina Botanică. Aceştia au răspuns invitaţiei unui agent economic, care a oferit arbuşti gata de sădit. Mai mult, acesta i-a răsplătit pe cei care s-au implicat cu câte o cafea. Oamenii s-au bucurat că au reuşit să pună umărul la amenajarea Grădinii şi spun că vor reveni, peste ani, să vadă magnoliile în floare.



Andrei Gîrjav a venit să planteze magnolii împreună cu soţia, copii, şi finii lor.

"Am văzut postarea pe facebook, e o consecinţă în urma zăpezii din 2017 şi a strivit mai mulţi copaci, am zis ca să venim să ajutăm. Este plăcut", a declarat Andrei Gîrjav, voluntar.



Şi alţi voluntari spun că au văzut invitaţia pe reţelele de socializare şi au decis să se implice fără ezitare.



"Pentru Grădina Botanică, un arbore este binevenit întotdeauna, aşa că ne-am unit pe reţelele de socializare şi contribuim şi noi, măcar un pic."



"Vrem să facem ca ţara noastră să fie mai frumoasă şi cu natură bogată, să avem un parc unde să venim, să ne odihnim."



Pe lângă puieții oferiţi de antreprenor, oamenii au plantat și arbuști cumpărați din proprii bani. Preţul acestora varia între 200 şi 500 de lei.



"Este de o culoare deosebită, nu am mai văzut aşa magnolii, nici la noi, nici în alte oraşe. Iată aşa, un bordo, culoarea vinului."



Nu doar locuitorii Capitalei au plantat magnolii. Jenica Cojocaru este din România şi a venit la Chişinău împreună cu soţul ei pentru a-şi sărbători ziua de naştere.



"- Mi se pare că e cel mai frumos mod de a sărbători aniversarea. - O să reveniţi în Moldova să vedeţi cum a crescut? - Acum am un motiv în plus", a declarat Jenica Cojocaru, turist din România.



Antreprenorul nu a vrut să spună cât a cheltuit pentru a organiza această activitate, însă a declarat că este mulţumit de rezultat.



"Făcând mai multe deplasări peste hotare, vizităm Grădina Botanică şi vedeam cât este de frumos şi mi-a venit ideea să încerc să schimb şi la noi, să facem să fie mai atractivă şi mai frumoasă", a declarat Victor Palii, om de afaceri.



"Nu s-a plantat doar magnolie de unul şi acelaşi tip, s-au plantat mai multe specii, circa 15 soiuri noi, pe care noi nici nu le-am avut anterior", a declarat Ion Roşca, directorul Grădinii Botanice.



Tradiţia spune că, plantele răsădite de Florii se prind cel mai bine. Tot în această perioadă gospodinele schimbă solul celor de ghiveci.