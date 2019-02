De dragul iubirii! Gestul extrem făcut de un bărbat pentru a-şi întoarce fosta parteneră la el

În numele iubirii! A incendiat o maşină pentru a-şi face fosta parteneră să se întoarcă la el. Acesta poate fi scenariul unui film de dragoste, dar nu, nu este. Este o întâmplare reală, care a avut loc într-o localitate din Dolj.

Un tânăr care se despărţise de iubita lui a vrut cu orice preţ să o facă pe aceasta să se întoarcă la el. Astfel, tânărul a decis să meragă acasă la fată pentru a-i mai cere o şansă. Ajuns în faţa casei, toate speranţele i s-au năruit, asta pentru că acolo se afla actualul iubit.

Pentru a-i arăta fostei partenere cât de mult o iubeşte, tânărul a incendiat maşina actualului bărbat din viaţa ei, totul în numele iubirii, spune el. Nu de aceeaşi părere sunt oamenii legii şi bărbatul păgubit.

"Mi-a ameninţat familia. Vrea să o las pe fată în pace. Vrea să mă sperie. Aseară, după ce am ajuns la iubita mea, am auzit o bubuitură afară. Când am ieşit, am văzut maşina în flăcări", a spus Claudiu, proprietarul maşinii, potrivit spynews.ro.