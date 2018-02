DE DRAGOBETE SE IUBEŞTE ROMÂNEŞTE. ODIP a oferit tinerilor în dar câte o inimioară şi un tricolor

Elevii Liceului "Gheorghe Asachi" din Capitală de dragobete iubesc româneşte. Dis-de-dimineaţă, tinerii au fost felicitaţi cu această ocazie şi au primit în dar câte o inimioară şi un tricolor.

Acţiunea a fost organizată de Asociația Onoare Demnitate și Patrie în 14 instituţii de învăţământ din Chişinău. Între timp, moldovenii abundă magazinele şi cumpără daruri pentru a doua jumătate.



Atmosferă caldă, muzică de dragoste şi multe inimioare. Aşa au început ziua de studii mai mulţi elevi de la un liceu din capitală. Tinerii au aşteptat cu nerăbdare Dragobetele deoarece este un bun prilej de a-şi destăinui sentimentele.



"O zi în care se poate de sărutat fetele. La intrare am primit de la colegii mei o inimioară."



"Pentru mine această sărbătoare reprezintă sărbătoarea dragostei, a iubirii şi prin ea poţi să-ţi exprimi dragostea faţă de altă persoană, prin daruri sentimente şi cuvinte frumoase."



"Dragobetele pentru mine reprezintă dragoste, iubire. Da, am aşteptat-o pentru că vreau să-i dăruiesc mamei o inimioară."



Şi profesorii au rămas surprinşi de gestul elevilor.



"Foarte frumos, foarte original, mă bucur că ţin la tradiţiile noastre, nu se sărbătoresc sărbătorile străine, dar sărbătorile la care ţinem foarte mult şi ne educăm prin ele", a spus profesoara de fizică, Liceul "Gheorghe Asachi" , Tamara Rusu.



"Surpizele se repetă, cu plăcere le primim. Aveţi un tricolor.O să-l purtaţi în piept?- Sigur că da! Mai ales că e prezentat în aşa o zi a dragostei, Dragobetele!"



Directorul liceului a apreciat iniţiativa discipolilor săi, dar nu i-a scutit de ore.



"Am decis că nu doar în ziua aceasta, dar şi de 1 martie de Hramul Liceului să ne dezicem de scurtarea orelor pentru a fi mai mult împreună", a spus directorul Liceului "Gheorghe Asachi", Boris Volosatîi.



Evenimentul a fost organizat de Asociația Onoare Demnitate și Patrie şi se află la a patra ediţie.



"Am păstrat şi până în ziua de astăzi ca 24 februarie să fie o zi a iubirii pentru toţi românii, de la români şi inimile care bat în unison", a spus reprezentantul ODIP, Mihai Soltan.



Între timp, moldovenii mişună prin magazinele din capitală şi cumpără daruri pentru jumătăţile lor.



"Iată aceasta este inimioară pentru îndrăgostiţi. Se poate şi pentru bărbaţi, de culoare albastru. Eu cred că le voi cumpăra"



"Inimioarele reprezintă dragostea şi eu o port pentru soţ şi fiică. Lor şi le voi dărui."



"Ceva un cadou frumos pentru prieten, încă nu m-am gândit anume ce, caut ceva deosebit. Nu urmăresc moda, ceva să fie drăguţ şi din inimă dăruit."



"Bărbaţii aleg săpunele în formă deinimioare cu arome speciale şi de culoarea roşie. Femeile pentru bărbaţi fac nişte seturi care conţin mai multe produse", a spus comercianta Natalia Bisonova.

Sărbătoarea Dragobetelui face parte din tradiţia românilor. În popor se crede că tinerii care se întâlnesc în 24 februarie vor avea parte de iubire, care va ţine tot anul.