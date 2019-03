DE DOUĂ ORI NOROCOS. Un bărbat a câştigat la loterie 273 de milioane de dolari, dar mai nu A PIERDUT biletul

A câștigat 273 de milioane de dolari la loteria Mega Millions, însă a fost aproape să piardă banii.

Este vorba despre un american din statul New Jersey, care a uitat biletul câștigător pe tejgheaua unui magazin. Norocul i-a surâs din nou. O persoană l-a găsit și l-a dat vânzătorului, ca acesta să i-l întoarcă proprietarului.



"Am fost foarte surprins când am auzit că am câștigat. Am căutat biletul timp de trei ore prin casă și nici măcar nu mi-am dat seama inițial că l-am lăsat la magazin. A doua zi mi-am amintit. M-am dus însă ulterior la magazin, iar casierița mi-a dat biletele. Eram foarte fericit, nu-mi venea a crede."



Bărbatul, de 54 de ani, susţine că își va îndeplini visul vieții: își va cumpăra o mașină mare, va merge în vacanţe cu familia și va deschide o afacere.



"Va schimba totul pentru că sunt șomer. Am divorțat recent. În ultimii 15 ani soţia lucra, iar eu stăteam acasă."



Proaspătul milionar a recunoscut că se teme ca nu cumva banii să fure mințile, așa că va angaja avocați care să-i gestioneze averea.