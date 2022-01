De Crăciun, enoriaşii au mers la biserică. Catedrala Mitropolitană din Chişinău a devenit neîncăpătoare

Creştinii ortodocşi de stil vechi marchează Crăciunul. De dimineaţă, enoriaşii au mers la biserică pentru a participa la sfânta Liturghie. Catedrala Mitropolitană din Chişinău, care îşi sărbătoreşte şi Hramul, a devenit neîncăpătoare. Oamenii au venit să se roage pentru sănătate şi pentru un an cât mai prosper.



Slujba de la Catedrala Mitropolitană a fost oficiată de un sobor de preoţi în frunte cu Înaltpreasfinţitul Vladimir.

Credincioşii care marchează Crăciunul pe stil vechi spun că este o sărbătoare de familie şi că după slujbă vor merge acasă, pentru a sta la masă cu cei dragi:

"E o sărbătoare foarte mare şi foarte puternică. Ne umple pe toţi şi Isus Hristos creşte în noi. Dacă vom crede, vom fi toţi cu el!"

"Am venit de la ţară, din raionul Floreşti ca să sărbătoresc alături de copii, le-am adus bucate, iar după slujbă vom sta la masă".

"Ne-am rugat pentru bunăstare, pentru iertarea păcatelor. Mereu sărbătorim pe stil vechi, aşa am prins de la părinţi".

După slujbă, copiii care au venit la biserică au primit daruri: "Am primit cadouri. Am venit la biserică cu bunica! Am primit multe dulciuri".

Mitropolitul Vladimir le-a adresat un mesaj de felicitare tuturor credincioşilor. ÎnaltPreasfinţitul a vorbit despre perioada grea prin care trece întreaga omenire şi i-a îndemnat pe enoriaşi să fie mai buni cu aproapele lor.



"Trecem prin nişte zile grele, dar au fost şi mai grele. De aceea, în această zi frumoasă, a Naşterii Mântuitorului să ne rugăm pentru credinţă sinceră şi să-i cerem Lui ajutor. Să ne dăruiască viaţă, sănătate şi fie ca lumina care a vestit locul unde s-a născut Mântuitorul Isus Hristos, să ne lumineze nouă tuturor calea", a declarat Mitropolitul Vladimir.