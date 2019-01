De ce v-ați pornit beat la volan? Așa vreau! Un bărbat, reținut de poliție după ce a dat cu mașina într-un pilon de parcare

Un șofer în stare de ebrietate la volan a fost prins noaptea trecută pe străzile Capitalei. Acesta a dat cu mașina într-un pilon de parcare, după ce a intrat într-o curbă periculoasă.



"Asta-i curbă? Și eu n-am încăput și eu primul am fost când am mers pe zăpadă și un pic n-am dovedit."



Conducătorul a spus că ar fi băut un borcan de vin fiind în vizită la o rudă. Culmea, acesta era cu picioarele goale în zăpadă, având doar șlapii de cameră.



"- Dar de unde veneați? - Stăuceni.

- Ce ați făcut acolo?

- Am fost să-l văd pe cumătrul meu, cumătrul Vitalie.

- Cum v-ați pornit așa?

- Așa vreau. Acesta e anotimp de iarnă, voi ați fost la ”prorupi” să vă scăldați în apa rece?

Da eu am fost și sunt."



Șoferul riscă să fie lipsiți de carnet pentru cinci ani.