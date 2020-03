De ce trebuie de fapt să stăm acasă pe timpul epidemiei de coronavirus

Viteza cu care epidemia se răspândeşte poate avea un impact imens pentru consecinţele acesteia. Epidemiologii se tem cel mai mult că sistemul de sănătate ar putea fi depăşit de o explozie a bolilor care necesită spitalizarea a mult mai mulţi oameni decât pot fi trataţi, potrivit discuţiilor din presa internaţională. În plus, dacă viteza de răspândire a virusului scade, şansele de realizare a unui vaccin în timp util este mai mare.Un grafic devenit viral în mediul online arată de ce este cu adevărat important să respectăm recomandările autorităţilor de a nu ieşi din casă decât dacă este neapărat necesar.„Chiar dacă nu reduci numărul total de cazuri, încetinirea ritmului cu care se răspândeşte epidemia este critic” a scris Carl Bergstrom, biolog la Universitatea din Washington într-o postare pe Twitter referitoare la acest grafic.Acesta a fost creat de organizaţia CDC (Centers for Disease Control and Prevention), principalul institut de sănătate naţională a Statelor Unite şi adaptat de consultantul Drew Harris. Ulterior, acesta a devenit viral în mediul online după ce a fost publicat de The Economist, scrie businessmagazin.ro