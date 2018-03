De ce tot mai mulţi moldoveni aleg să aibă carnete pentru maşini cu cutie automată

Numărul moldovenilor cu carnete pentru maşini cu cutie automată s-a dublat în ultimii doi ani. În 2017, cifra lor a ajuns la peste 770, iar nouă din zece permise au fost eliberate femeilor.

Natalia Isai, care deţine acest carnet de patru ani, spune că automobilele cu cutie automată sunt mult mai comode.

"Sinceră să fiu niciodată nu m-am gândit că o să am un permis de conducere sau că o să pot vreodată să conduc, dar am zic că dacă toţi o fac, trebuie s-o fac şi eu. M-am obşinuit cu automată, prima maşină a fost din start automată, numai la şcoală am învăţat pe manuală. La manual trebuie să te gândeşti, mai ales pentru o fată, pune a întâia, a doua, a treia, ce fac, unde apăs", - a declarat Natalia Isai, conducător auto.

De aceeaşi părere sunt şi alte şoferiţe:

"Savurez mai mult din plăcerea condusului. Am condus câţiva ani şi cutia manuală, dar n-aş reveni la ea, căci sunt mai liniştită aşa."

"Mai comod automată, dar mai sigură este cu cutie manuală".

"E mai confortabil pentru oraş, căci nu trebuie să schimbi vitezele. Am permis manual".

"E foarte foarte foarte uşor cu automată. Dacă începi cu cutia asta, aşa e mai uşor."

Reprezentanţii Agenţiei Servicii Publice susţin că cei care vor să conducă maşini cu ambele tipuri de cutii trebuie să susţină examenul pe vehicule cu cutie manuală.

"Pentru a uşura unei persoane de a conduce vehicolul fără a utiliza permanent cutia vitezei manuală. Pentru a evita unele lucrări şi exerciţii suplimentare. Indiferent de locaţia de domiciliu a persoanelor", a declarat şef adjunct de secţie în cadrul ASP, Vladimir Railean.

De la începutul acestui an, 153 de femei și 16 bărbați au primit deja permise pentru autovehicule cu cutie automată.