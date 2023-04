De ce se tem cel mai mult moldovenii și cum luptă cu fobiile lor

Frica de spaţii publice, de înălţime sau de insecte - sunt cele mai răspândite fobii în Moldova. Cel mai des oamenii se confruntă cu fobia de a se afla în spaţii aglomerate, dar şi frica de interacţiunea cu alte persoane.

Aceastea sunt cel mai frecvent diagnosticate la bărbaţi, iar de vină ar fi, inclusiv, sistemul nostru educaţional. Sunt constatările specialiştilor de la Catedra de Sănătate Mintală a Universităţii de Medicină "Nicolae Testemiţanu". Potrivit lor, fobiile apar în cele mai multe cazuri în copilărie, în urma traumelor psihologice sau în urma unui stres puternic suferit în viaţa de adult.



"Mulţi care au această fobie le este frică să mănânce în public, nu se duc la toaletele publice.", spune Andrei Eșanu, asistent universitar, USMF



Psihoterapeuţii susţin că această fobie este specifică nu doar ţării noastre. În societatea moldovenească este mai răspândită din cauza stilului de educaţie specific.



"Sistemul de educaţie la noi favorizează copiii anxioşi, deoarece aceştia sunt cei mai ascultători,care învaţă cel mai bine şi se spune că este liniştit. Dar deseori liniştit asta înseamnă că este un copil care are anxietate, fobie, de aceea şi nu face gălăgie sau probleme.", precizează Andrei Eșanu, asistent universitar, USMF.



La fel de răspândite sunt fobiile legate de spaţiile închise, de animale, de înălţimi, de cancer, de insecte, dar şi frica de întâmplări care nu depind de voinţa noastră.



"Cred că cea mai mare frică este frica de boală, dacă s-ar îmbolnăvi cei apropiaţi, dragi mie. În rest, pace de ar fi."



"Fobii mari nu am, dar cea mai banală este frica de apropiaţii mei. Restul sunt sigur că le pot depăşi. "



"De înălţime, de zboruri am frică, să trec strada aglomerată mi-e frică."



"Dar ce observ eu cel mai des, e că pacienţii care vin au câteva fobii. Cea mai răspândită este claustrofobia, frica de insecte, păianjeni, albine.” a menționatAndrei Eșanu, asistent universitar, USMF



Potrivit manualului Merck, care oferă cele mai vaste studii despre medicină, în lume se știe despre existenţa a peste 500 de fobii,majoritatea fiind extrem de rar diagnosticate. Datele mai arată că puţin peste 10 la sută din populaţia de pe glob suferă de cel puţin o fobie de-a lungul vieţii. Tratamentul acestora este unul medicamentos, cu antidepresive şi şedinţe la psihoterapeutul.