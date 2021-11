De ce Moldova nu a achitat consumul curent de gaze? Explicaţiile "Moldovagaz"

Obligațiile de plată nu au fost îndeplinite la timp, deoarece SA „Moldovagaz” a înregistrat în octombrie curent un deficit al balanței de plăți. Aceasta este explicaţia distribuitorului de gaze pentru faptul neachitării plăţilor curente către Gazprom.

"SA „Moldovagaz” confirmă recepționarea unei notificări din partea SAP „Gazprom” data de 22 noiembrie 2021 cu privire la necesitatea plății pentru livrările curente de gaze naturale pentru lunile octombrie și noiembrie 2021 în termen de 48 de ore.

Obligațiile de plată nu au fost îndeplinite la timp din cauza faptului că în octombrie 2021 SA „Moldovagaz” a înregistrat un deficit al balanței de plăți ca urmare a creșterii prețului de achiziție a gazelor naturale în anul 2021 de la 126,70 USD per mia de metri cubi în trimestrul I până la 800,62 USD per mia de metri cubi în octombrie 2021, în condiția a unui preț mediu anual de achiziție de 148,61 USD per mia de metri cubi, inclus în tariful actual din 03 noiembrie 2020.

În acest moment, se lucrează în continuare pentru a rezolva această situație. Totodată, ne exprimăm încrederea că cu sprijinul autorităților de stat ale Republicii Moldova această problemă va fi rezolvată în cel mai scurt timp", se arată în comunicatul "Moldovagaz".

