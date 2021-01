De ce este periculoasă cafeaua decofeinizată. Ce produse chimice se folosesc în procesul decofeinizării

Consumul de cafea decofeinizată poate şi el să aibă câteva riscuri pentru sănătate, chiar dacă nu conţine cofeină, avertizează mulţi medici şi nutriţionişti.

Adesea, chiar dacă despre cafeaua decofeinizată se spune că este o alternativă sănătoasă la cea cofeinizată, mulţi nutriţionişti şi medici nu sunt de acord. Ei spun că poate fi la fel de nocivă pentru sănătate. În primul rând, bând cafea fără cofeina, este posibil să ingeraţi produse chimice periculoase. Boabele de cafea conţin în mod natural cofeina, modul prin care a fost îndepărtată fiind dificil, înurma unui proces industrial.

„Boabele sunt înmuiate într-un solvent chimic care eliberează cofeina. Unii dintre solvenţi sunt aceiaşi utilizaţi în diluantul pentru pictură sau dizolvanţi" a explicat William Li, medic, preşedinte şi directore medical la Fundaţia Angiogenesis.

Efectele produselor chimice

În plus, aceste profuse chimice pot produce probleme de sănătate importante . De exemplu, clorura de metilen nu este un produs chimic uşor. Medicul R. Byakodi subliniază că inhalarea acestei substanţe irită nasul şi gâtul şi afectează sistemul nervos. „Este recunoscut faptul că încetineşte temporar sistemul nostru nervos central", a confirmat medicul AVA Williams. Aceste produse pot afecta sistemul nervos, provoaca artrită rematoidă şi prezintă şi un risc de cancer.

Nivelul colesterolului

În continuare, cafeaua decofeinizată poate creşte nivelul colesterolului. În plus, oamenii care beau cafea fără cofeină pierd avantajele evidente de a consuma o substanţă naturală, cafeaua are avantaje pentru sănătate, dar cea decofeinizată nu are. Doctorul Li spune că există «multe substanţe chimice bioactive naturale care stimulează apărarea sănătăţii», care sunt pierdute in timpul decofeinizării.

Mai puţin acidă?

În cele din urmă, consumând cafea decafeinizată, oamenii îşi păstrează dezavantajele cafelei normale. Potrivit lui William li, cafea decofeinizată conţine întotdeauna 5% cafeină. În concluzie, deşi cafeaua decofeinizată este mai puţin acidă, dieteticianul Noman Imam spune că poate creşte în continuare concentraţia de gastrină serică, care declanşează aciditatea, scrie adevarul.ro.