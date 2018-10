De ce diabeticii au un risc mai mare de boli cardiovasculare

Pentru persoanele care suferă de diabet de tip 2 este importantă monitorizarea sănătăţii inimii. Ţinerea diabetului sub control ajută inima să rămână în formă, scrie adevarul.ro.



Poate părea de neînţeles că o boală legată de nivelul zahărului în sânge are o atât de mare influenţă asupra inimii. Dar legăturile sunt foarte strânse întrucât în organism totul este conectat, potrivit site-ului de ştiri medicale webmd.com. şi orice disfuncţie care se manifestă într-un sistem are efecte peste tot.

Diabetul afectează atât funcţionarea muşchiului inimii, cât şi a vaselor de sânge, mărind riscul de boli cardiovasculare. Cu cât diabetul este mai vechi, cu atât riscurile de a suferi de o boală de inimă este mai mare. Aceasta pentru că în timp, se pot forma cheaguri de sânge. Atunci când o persoană are un nivel înalt de zahăr în sânge, acesta favorizează formarea cheagurilor care blochează fluxul sanguin, crescând riscul de atac de cord sau vascular-cerebral. Diabetul produce şi o afectare a pereţilor vaselor de sânge. Odată ce fisurile au apărut, o substanţă grasă numită placă începe să se depună, îngustând arterele şi îngreunând circulaţia sângelui.

Aceasta înseamnă că inima nu mai primeşte oxigenul de care are nevoie. În plus, creşte şi riscul de cheaguri la nivelul inimii. În timp, diabetul produce în organism modificări care se soldează cu răni ale miocardului, ceea ce împiedică inima să pompeze sângele la capacitate.

Diabetul menţine starea de inflamaţie în corp distrugând vasele de sânge Atunci când organismul luptă cu germenii şi repară rănile, inflamaţia este parte a procesului normal de vindecare. Dar diabetul menţine constant în organism o stare de inflamaţie şi iritaţie a vaselor de sânge, determind umflături şi modificări care fac bolile de inimă devin mai probabile. Orice altă problemă de sănătate suprapusă peste diabet complică şi mai tare situaţia. Fumatul, hipertensiunea fac rănirea vaselor de sânge mai uşoară. Obezitatea în sine supune inima unei sarcini suplimentare.

Dacă mai este complicată şi cu diabet, atunci riscul de boală cardiovasculară creşte exponenţial, la fel ca şi în cazul hipertensiunii arteriale. Persoanele cu diabet au adesea şi probleme legate de colesterol, adică un nivel scăzut de HDL – colesterolul bun şi unul ridicat de LDL – colesterolul rău, un nivel mare al trigliceridelor – un tip de grăsime care se găseşte în sânge. Toate acestea alcătuiesc un amestec nociv cu risc de blocare a vaselor.

Diabetul şi hipertensiunea arterială practic merg mână în mână, iar persoanele care le au pe amândouă au un risc dublu de boli cardiovasculare. Un alt pericol este acela că diabetul face bolile de inimă mai greu de tratat.

Chiar dacă tratamentul pentru bolile cardiovasculare s-a îmbunătăţit pe parcursul ultimelor decenii şi sunt şanse mai mari de supravieţuire astăzi în urma unui atac de cord decât erau în urmă cu 20 de ani, dacă peste boala cardiacă se adaugă şi diabetul, tratamentul pentru inimă nu mai funcţionează atât de bine. Nemaivorbind de faptul că diabetul favorizează apariţia timpurie a bolilor de inimă, într-o formă mai severă.