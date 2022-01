De ce crede șeful ONU că Vladimir Putin nu va invada Ucraina. Totuși, „lumea este într-o situație mai rea decât acum cinci ani”

Spre deosebire de președintele american Joe Biden, secretarul-general al ONU Antonio Guterres este de părere că Rusia nu va invada Ucraina. La începutul celui de-al doilea mandat al său, Guterres a spus că lumea este într-o situație mai rea decât acum cinci ani, când și-a început primul mandat, din cauza pandemiei de COVID-19, a crizei climatice și a tensiunilor geopolitice care au stârnit conflicte peste tot în lume.

Guterres a spus într-un interviu pentru Associated Press că apelul pe care l-a făcut în prima sa zi ca secretar-general al ONU rămâne neschimbat: rezolvarea conflictelor, inegalităților sociale, pandemiei și încălzirii globale.

„Secretarul-general nu are nicio putere”, a spus Guterres. „Putem influența. Pot să conving. Pot să mediez, dar nu am nicio putere.” Consiliul de Securitate al ONU, care nu are puterea de a păstra pacea internațională și securitatea, este divizat – în special, cei cinci membri permanenți care au drept de veto.

Rusia și China sunt de multe ori în conflict cu SUA, Marea Britanie și Franța pe teme esențiale, inclusiv în episodul recent când au discutat impunerea de noi sancțiuni Coreei de Nord.

Cât despre situația care îngrijorează pe toată lumea în acest moment, dacă Rusia cu ai ei 100.000 de soldați de la granița cu Ucraina va invada, Guterres a spus că nu crede că Putin va declanșa războiul, dar că speră să nu se înșele.

De ce crede șeful ONU că Vladimir Putin nu va trimite trupe în Ucraina?