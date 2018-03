De ce au murit atât de mulţi români de gripă? Virusul a suferit o mutaţie

Peste 120 de români au murit, în ultimele luni, după ce s-au îmbolnăvit de gripă. Copii, tineri sau bătrâni, victimele sunt din toate categoriile de vârstă, nu doar din cele de risc, scrie realitatea.net.

Medicul Cătălin Apostolescu, purtătorul de cuvânt al Institutului Național de Boli Infecțioase Matei Balș, din Capitală, a explicat, pentru ziare.com, că gripa este, prin definiție, o boală agresivă cu potențial letal, de aceea există și vaccin pentru a lupta cu ea.



"Gripa e agresivă prin definiție, gripa e o infecție respiratorie cu potențial mortal, asta este și motivul pentru care ne vaccinam doar împotriva gripei, nu și împotriva celorlalte viroze respiratorii. Gripa nu e orice răceală. Toată lumea care răcește și îi curge puțin nasul zice 'am avut gripă'. Gripa este această formă urâtă, care are potențial mortal", a declarat dr. Cătălin Apostolescu.



Numărul mult mai mare de îmbolnăviri și decese se explică însă și prin faptul că am avut parte de un sezon epidemic de gripă.



"Ne-am aflat în sezon epidemic de gripă anul acesta și, cum numărul îmbolnăvirilor a fost mai mare, proporțional a crescut și cel al deceselor. Nu e un număr foarte mare. Și cazuri de îmbolnăviri au fost mult mai multe decât în anii precedenți. Nimeni nu-și dorește aceste morți, dar sunt explicabile. Suntem imediat sub situația din 2009-2010, când a fost pandemia de gripa porcină care a cuprins atunci toată lumea. Gripa de epidemie apare la interval de 4-5 ani, virusul suferă niște modificări periodice și anul acesta ne-am confruntat cu o astfel de situație. O dată la 4-5 ani, virusul suferă mutații antigenice minore, iar o dată la 30-40 de ani suferă mutații antigenice majore. Mutațiile minore corespund vârfurilor epidemice, cum ne-am confruntat noi anul ăsta, mutațiile majore dau pandemiile. Am avut în 2009-2010, precedentă a fost în 1976-1977", a explicat medicul.