Analiștii în geopolitică și politici internaționale au explicat de ce au ales Trump și Kim Jong-un să se întâlnească în Singapore. Orașul-stat este ideal pentru o astfel de întâlnire deoarece are legături diplomatice puternice atât cu Coreea de Nord cât și cu Statele Unite, scrie The Associated Press, citează libertatea.ro.

Legăturile diplomatice ale Singapore cu Coreea de Nord și apropierea sa geografică de statul peninsular au făcut ca națiunea din Asia de Sud-Est să fie o alegere naturală pentru summitul istoric dintre președintele Donald Trump și liderul nord-coreean, Kim Jong Un, spun analiștii.

"Orașul este o locație excelentă pentru summit", a declarat Tom Plant, specialist în probleme nucleare și de proliferare la Royal United Services Institute din Londra. "Kim va fi pe teritoriu prietenos, nu pe teritoriu ostil. Dar nu va mai fi pe teren propriu", a precizat Plant.

Printre factori cei mai importanți se numără și apropierea geografică de Coreea de Nord. Este mai aproape de Kim decât de alte locații posibile din Europa și în plus cele două țări au relații diplomatice permanente din 1975 până în prezent.

"Partea nord-coreeană va avea probabil un număr foarte mare de probleme logistice și de protocol pe care le dorește să le abordeze în cadrul summitului, astfel că existența unei ambasaed în locul în care are loc summitul a fost probabil una dintre cerințele esențiale", a declarat Malcolm Cook, de la Institutul ISEAS-Yusof Ishak din Singapore.

Situat la doar 4.800 km de Coreea de Nord, Singapore se află în zona de zbor a avioanelor private, în timp ce să zboare până în Europa de Vest ar necesita o oprire sau două pentru a realimenta.

"Singapore nu este nici prea departe, permițând avionului privat al lui Kim Jong Un să ajungă aici fără realimentare. Totuși, orașul-stat nu este foarte departe nici de Statele Unite, astfel încât să nu pară că Trump îi face un favor prea mare lui Kim călătorind o distanță mult mai lungă", a explicat Nah Liang Tuang, cercetător la Institutul de Apărare și Studii Strategice.

Companiile de stat din Coreea de Nord au efectuat în trecut afaceri cu companiile din Singapore, iar orașul-stat a întrerupt oficial relațiile comerciale cu Phenianul abia în 2017, după numeroase presiune venite din partea Statelor Unite și a ONU.