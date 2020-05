De ce arată cifre aiuritoare termometrele cu infraroşu

Măsura controlului epidemiologic impus la intrarea în magazine, birouri şi instituţii, prin măsurarea temperaturii cu termometre cu infraroşu, a creat un val de confuzie în contextul în care oamenii reclamă afişarea unei temperaturi de 32-34 grade Celsius.

Experţii spun însă că aceste aparate sunt calibrate să detecteze febra, şi nu temperatura normală a corpului uman, reacţionând la temperaturi peste 37,3 grade Celsius.

Termometrele cu infraroşu se bazează pe schimbarea reflectabilităţii, sau felul în care se răsfrânge unda infraroşie în momentul în care interferează cu radiaţia infraroşie pe care o emite corpul uman, o spune psihiatrul Gabriel Diaconu, citează adevarul.ro.

Potrivit medicului, termometrele cu infraroşu emit un fascicol care se reflectă de tegument şi care interferează cu radiaţia infraroşie pe care oricum o eliberează corpul uman şi pe care noi o numim căldură.

"Ea dă o valoare, funcţia de interferenţă are un prag inferior de sensibilitate a senzorului, dacă nu ai suficientă interferenţă se întoarce foarte puţin pentru că oricum o parte din radiaţia infraroşie emisă de fascicolul vieţii este absorbită de tegument. E fizică de bun-simţ. Drept urmare, aceste termometre sunt calibrate să detecteze febra, şi nu temperatura normală. La fel cum un etilotest are un prag de sensibilitate de concentraţie în alcool, unele sunt la 0,03, altele la 0,05, dar sunt făcute să detecteze concentraţii de alcool pe prag. La fel, termometrele de distanţă sunt făcute să detecteze temperaturi peste prag. De aceea, dacă dai trei citiri la o persoană care e normotermică, nu o să fie previzibil. Practic, aceste termometre trebuie folosite nu în sensul de a măsura temperatura corpului, ci dacă o persoană a trecut sau a picat acest test de termometrizare. Standardul pentru măsurarea temperaturii este termometrul de contact. Acum folosim această tehnologie de compromis pentru că este de durată scurtă, poate fi administrat şi de către o persoană care nu are studii medicale, şi este un compromis necesar când ai de făcut măsurători unui număr foarte mare de oameni. Aşa, în 3 secunde, vedem dacă o persoană a trecut sau a picat acest test. Pe nimeni nu interesează valorile sub acest prag, chiar dacă cineva face caterincă pe net că are 32 de grade, şi asta ar însemna că e mort. Ele nu sunt gândite tehnologic să fie calibrate la nimic altceva decât la sindromul febril. Unele sunt calibrate la 37,3 grade C, altele la 37,5 grade C. De aceea, acesta este şi pragul impus de autorităţi, pentru că este pragul de detecţie prevăzut de manufacturieri", a explicat psihiatrul Gabriel Diaconu.