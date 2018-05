De ce ar trebui să mănânci castraveţi în fiecare zi, pe timp de vară

Castraveții sunt bogați în nutrienți, au conținut redus de calorii, grăsimi și sunt plini de apă și electroliți. Castravetele face parte din familia Cucurbită, împreună cu pepeni, dovlecei și dovleci, scrie realitatea.net.

Iată câteva motive întemeiate să consumi castraveți cât mai des:



1 – Pot controla tensiunea arterială. Magneziul, fibrele și potasiul, conținute din plin în castraveți, controlează tensiunea arterială. În plus, sucul proaspăt de castravete este de fapt plin de un hormon care este necesar pentru a obține celulele pancreatice pentru a crea insulină.



2 – Are vitamine nutriționale. Castraveții păstrează nivelul necesar de vitamine pe parcursul zilei. Ei sunt plini de vitamina A, C, precum și complexul de vitamine B, care stimulează imunitatea.



3 – Hidratant excelent. Un castravete este format de fapt din 90% apă, de aceea hidratează corpul și pielea.



4 – Combat cancerul. Castraveții sunt plini de secoizolăriciresinol, pinoresinol și lăriciresinol, care luptă eficient cu diferite tipuri de cancer, de exemplu, sân, prostată, ovar, precum și cancerul de col uterin.

6 – Tonifierea articulațiilor. Siliciul din castraveți tonifică articulațiile și, de asemenea, celulele conjunctive și, dacă este combinat cu morcovii, acesta tratează durerea de gută și durerea artritei reumatoide prin scăderea acidului uric.

Aceștia scad acidul uric în corpul tău și păstrează rinichii sănătoși.



7 – Ajută la digestie și pierderea în greutate. Castraveții sunt plini de apă, dar sunt și săraci în calorii, astfel că sunt minunați pentru scăderea în greutate. În plus, ei sunt bogați în fibre și astfel ajută digestia și opresc constipația.



8 – Ajutor în igienă orală. Sucul eliberat când mestecați castravetele reînnoiește gingia și vindecă inflamația. Aceștia sunt, de asemenea, plini de substanțe fitochimice care combat respirația mirositoare și elimină bacteriile.



9 – Par și unghii mai sănătoase. Castraveții conțin siliciu și sulf, două ingrediente importante, care vă fac părul și unghiile puternice și sănătoase, precum ajută și la accelerarea creșterii acestora.



10 – Excelent în arsurile solare. Consumul de castraveți reglează aciditatea pielii, iar aplicarea pe piele ameliorează arsurile solare.



11 – Ajutor în caz de majmureală și dureri de cap. Zahărul, vitamina B, precum și conținutul bogat de electrolitidin castravete tratează durerile de cap și mahmureală, deci asigurați-vă că mâncați câteva bucăți de castravete înainte de a merge la culcare în cazul în care ați băut băuturi alcoolice.



12 – Elimină cearcănele. Atributele lor puternice anti-inflamatoare elimină cercurile întunecate de sub ochi și chiar acele „pungi” inestetice, precum și umflăturile de sub ochi.

Castraveții sunt cu adevărat gustoși și datorită numeroaselor avantaje nutriționale și de sănătate, sunt una dintre cele mai cultivate legume de pe planetă. Adăugați-le la salate, sucuri de fructe și gustări și bucurați-vă de gustul lor răcoritor.



Rețeta cu puține calorii:



2 căni de castraveți tăiați bucăți

1 Cana de ceapă roșie

2 linguri de pătrunjel tocat

O jumătate de cană de tomate feliate în bucăți mici

Patru lingurițe de coriandru proaspăt

Un ardei iute

Un cățel de usturoi, felii

1 Cana de iaurt fără grăsimi

Sucul de la o jumătate de lămâie

1/4 linguriță de chimen

Sfert de lingură de sare de mare



Combinați primele șapte componente într-un castron și, de asemenea, celelalte cinci în altul. Apoi, puneți amestecul de castraveți în cea de-a doua, apoi amestecați și serviți.