De ce anume el. Asemănarea TRAGICĂ a lui Keanu Reeves şi protagonistul John Wick, pe care sigur nu o ştiai

Keanu Reeves este unul dintre cei mai apreciaţi actori de la Hollywood, renumit atât pentru talentul său, dar şi pentru dramele teribile din viaţa sa personală.

Actorul canadian duce o viaţă modestă, în ciuda faptului că este unul dintre cele mai importante staruri de la Hollywood, cu o avere apreciabilă. Acesta trăieşte într-un apartament micuţ, conduce o maşină Honda şi, de multe ori, este zărit călătorind cu metroul, ca o persoană obişnuită.

În urma trilogiei de succes "Matrix", al cărei protagonist a fost, acesta a câştigat 144 de milioane de dolari. Pentru că nu crede că lucrurile materiale te fac fericit, acesta şi-a donat o mare parte din bani, mai precis suma de 80 de milioane de dolari.

Cât priveşte viaţa personală, aceasta a fost marcată de o întâmplare tragică, care a avut loc acum aproape 20 de ani. Povestea a fost spusă, pe scurt, chiar de actorul originar din Canada: "În 1998, am cunoscut-o pe Jennifer Syme. Ne-am îndrăgostit la prima vedere şi, în 1999, Jennifer era însărcinată cu fiica noastră."

Din păcate, la opt luni, copilul nostru s-a născut fără viaţă. Am fost devastaţi de moartea ei şi, într-un final, relaţia noastră a luat şi ea sfârşit. Un an şi jumătate mai târziu, Jennifer a murit într-un accident de maşină. De atunci, am evitat relaţiile serioase sau să am copii", mărturiseşte Keanu Reeves.

După moartea tragică a fostei sale iubite, Reeves nu s-a căsătorit niciodată şi a încetat să-şi mai caute sufletul pereche.