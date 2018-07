De ce a murit Denisa Raducu! Tatăl ei a făcut lumină

Denisa Răducu a murit în floarea vârstei, la doar 27 de ani. Cântăreaţa a lăsat în urmă multă durere în inimile celor dragi, dar şi în rândul fanilor, care o iubeau nespus. De atunci, viaţa nu mai are sens pentru familia ei. A trecut aproape un an de când Denisa nu mai este cu ei, însă Emilian Răducu, tatăl Denisei, nu-şi poate reveni din şoc. Distrus de durere şi cu un gol imens în suflet, bărbatul a oferit un interviu în exclusivitate pentru Antena Stars, în care a vorbit cu greu despre ce trăieşte acum de când nu o mai are pe fiica sa lângă el.

"Sărbătorile la noi sunt triste. Nu pot să spun că e sărbătoare. Pentru mine, pentru mama ei, pentru sora ei, nu ştiu dacă vreodată va mai fi vreo zi cum era când era toată familia." a declarat tatăl Denisei Răducu, la Star Magazin. În plus, tatăl Denisei Răducu face acuzaţii grave la adresa celor cu care a lucrat cântăreaţa când era în viaţă. Bărbatul nu are linişte şi, spune că, ei sunt cei care i-au distrus fiica. "Boala fetei mele s-a declanţat din cauza lor şi a felului în care ei s-au purtat cu ea. Din cauza asta Denisa mea este unde este acum. Denisa nu a avut o boală, să ziceţi că a suferit nu ştiu câţi ani şi între timp boala şi-a făcut de cap, dar felul că ei au tratat-o aşa cum au tratat-o şi ei au ştiut multe. Şi ştiau mai mulţi de neregulile pe care le făceau unii dintre ei, dar nu a venit niciunul să spună. Mie Denisa mi-a spus când era prea târziu." a declarat tatăl Denisei in exclusivitate la Star Magazin, scrie spynews.ro