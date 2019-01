De câte ori a fost pe punctul de A RENUNŢA, prim-ministrul Pavel Filip, în cei trei ani de activitate la Guvern

Pavel Filip a prezentat astăzi raportul ultimilor trei ani de activitate a Guvernului. În contex, prim-ministrul a declarat că speră că următorul prim-ministru va da continuitate proiectelor şi reformelor începute de Guvern în aceşti trei ani.

"Eu cred că noi am reuşit în această perioadă de trei ani de zile să pornim lucrurile practic pe aproape toate domeniile importante. În Republica Moldova au început să se construiască drumuri, lucru care trebuie continuat.

În Republica Moldova am venit cu proiecte frumoase, precum Prima Casă, proiect care trebuie continuat, de aceea eu am toată certitudinea că următorul prim-ministru nu se va plictisi, dar va avea de continuat foarte multe proiecte, pornite practic pe fiecare domeniu, în accelaşi timp să scoată în evidenţă un lucru crucial şi foarte important pentru Republica Moldova - în continuare trebuie dusă neapărat până la capăt reforma sistemului educaţiei, o reformă care am pornit-o împreună cu colegii, dar este mult mai complexă decât părea la prima vedere.

Am avut două grupuri de experţi care au lucrat în paralel şi practic ne pare că suntem pe ultima sută de metri de elaborare a acestei viziuni. A mai rămas puţin de muncit, de aceea această reformă trebuie neapărat dusă până la capăt, pentru că este una fundamentală şi de ea depinde viitorul acestei ţări", a declarat prim-ministrul Pavel Filip.

Cu toate că a întâlnit dificultăţi pe parcursul celor trei ani de guvernare prim-ministrul a recunoscut că niciodată nu a zis că renunţă.

"Niciodată. Trebuie să recunosc că fac parte din categoria oamenilor care cântăresc foarte mult atunci când iau o decizie. Dar odată ce această decizie este luată, urmez ferm şi îmi respect obligaţiunile pe care mi le-am asumat. Răspunsul meu este unul ferm, niciodată nu m-am gândit să las lucrurile baltă şi să plec", a declarat prim-ministrul Pavel Filip.