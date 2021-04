De când a descoperit TikTok-ul, un profesor de matematică și fizică dintr-o suburbie a Capitalei, nu se poate opri din a face filmulețe

Stereotipurile nu sunt despre el. La 60 de ani, un profesor de matematică dintr-o suburbie a Capitalei face ravagii pe Tiktok. În fiecare zi, Ion Tîrgoala înregistrează filmulețe scurte și le postează pe internet. TikTokerul senior are și o dorință - să adune un milion de vizualizări."Buna ziua, dragii mei. Trebuie să ofer un interviu și mă pregătesc să arăt bine, Ia uitați-vă cât de frumos sunt. Am niște emoții, îmi tremură picioarele, dar cred că totul o sa fie bine."Timp de 36 de ani, bărbatul a fost profesor de matematică și fizică, iar acum trei luni a descoperit TikTokul, și de atunci, nu se poate opri. Pentru fiecare apariție live, el își alege o ținută nouă."Totul a fost întâmplător. Eu nici nu știam cum se deschide Tik Tok-ul. Un elev mi-a făcut contul. L-am urmărit o zi ca să înțeleg ce se postează acolo și ce adună cele mai multe vizualizari ".Postările lui Ion Tîrgoala au fost vizionate de 30 000 de abonați. Secretul succesului este simplu, spune profesorul."Cheia succesului este sa fii cât mai amuzant. Daca video clipul e amuzant, înseamnă ca el are succes".Rețeaua de socializare îi răpește aproximativ 3-4 ore în fiecare zi. El spune că s-a obișnuit și cu cei care îl critică."Ati spus ca sunt bețiv, dar un bețiv poate pregăti asa ceva? Nu. O sa hrănesc pe toti heatetii si prietenii mei. Seara buna".Numărul abonaților, care preferă să urmărească cum un simplu profesor pregătește prânzul, imită artiștii sau își pune peruci crește pe zi ce trece. Dar până la un milion mai este mult." -Vreti un milion?- Toata lumea vrea. Cine nu vra? Dar la noi un milion e greu sa acumulez pentru că țara e mică. De atata munca, munca, munca. Trebuie să depui efort"În viața reală însă, Ion Tîrgoala are dorințe mai pământești."Visez la o casă bună pe pământ, să fie a mea, să închid ochii într-un ungheraș al meu".