De Bobotează, sute de moldoveni au respectat tradiţia scădatului în bazinele acvatice

De Bobotează, sute de credincioşi au respectat tradiţia scădatului în bazinele acvatice. Oamenii nu au ţinut cont nici de frigul de afară, nici de pandemie şi au intrat în apa rece ca gheaţa pentru a aminti de botezul Domnului. Printre curajoşii veniţi la Mănăstirea Condriţa, am întâlnit-o şi pe Galina Arhiliuc, în vârstă de 61 de ani.''Gimnastică pentru vasele sangvine nu există, dar când intri în apa rece ele se strâng şi apoi se dilată, nu vă imaginaţi ce senzaţie, ceva de nedescris. Mulţumesc Domnului că m-a lecuit de multe boli scăldatul la izvor. ''''- Cum e apa?-Caldă.- La ce vă ajută?- La toate, ridică imunitatea, de ani de zile nu am fost bolnav niciodată.''''-Credeţi că vă spală de păcate?-Da, asa se spune din popor şi urmăm.''''La ce ajută?- Nu ştiu, eu în tot anul mă scald de sărbătoarea asta şi nu am răcit niciodată.''Tradiţia a fost respectată şi de o parte dintre locuitorii satului Ratuş, raionul Criuleni.''– Cum vă simţiţi- Foarte bine, le doresc la toată lumea să se scalde. ''''Aşa este datina şi îmi place, e normal, e foarte bine. Lângă părintele Ion noi tot timpul ne încălzim.''Parohul bisericii din Ratuş susţine că scăldatul de Bobotează este o tradiţie frumoasă, care însă nu se regăseşte în canoanele bisericeşti:''Nu este obligatoriu, aici este mai mult o tradiţie pentru că noi deja ne-am împământenit. De aproximativ 18 ani de când aveam această tradiţie această frumoasă ca să vedeţi atâta lume adunată. ''Şi fostul preşedinte, Igor Dodon, a respectat tradiţia de Bobotează. Acesta a mers la Mănăstirea Ţigăneşti din raionul Străşeni.