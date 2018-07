De azi pot fi depuse dosarele de admitere la universitate. Sunt 5.000 de locuri la buget

Absolvenţii de liceu pot depune de azi dosarele de admitere la una dintre instituţiile de învăţământ superior.

Chiar dacă ordinea depunerii actelor nu influențează rezultatul, unii tineri au venit cu noaptea în cap la universităţi pentru a se asigura că vor fi printre primii.



"Am decis așa dimineață deoarece retrăiesc și aș dori printre primii să fiu la depus documentele. "



"Vreau la două facultăți, la Relațiile Internaționale și probabil de Marketing și Logistică, deam o să văd la care facultate sunt mai norocoasă."



"Am venit să pun la Facultatea de Tehnologii Informaționale, la frecvență de zi și sper că au să mă accepte, în orice caz nu cred că la buget, oricum da am speranță."



"Am ajuns mai dimineață pentru că venim de departe și vrem mai repede să depunem actele. Vreau să depun la mai multe facultăți la Drept și la Relații Internaționale."



Rezultatele concursurilor de admitere vor fi anunţate la începutul lunii august. Pentru noul an de studii, Guvernul a aprobat un număr de locuri bugetare similar cu cel din 2017 pentru tinerii care vor să facă studii de licență. Vor fi oferite circa cinci mii de burse la cele aproape 170 de specialități.

Ținând cont de cerințele pieței muncii, executivul a propus ca din acest an să fie extinsă lista specialităților în domeniile: ingineriei, artelor, științelor agricole, sănătaţii şi sportului. Peste 11.500 de tineri şi-au încheiat vara asta studiile la liceele din ţară.