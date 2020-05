De astăzi, purtarea măștilor medicale este OBLIGATORIE. Ce spun oamenii despre decizia autorităţilor

De azi în Chişinău este obligatorie purtarea măştilor de protecţie în toate spațiile publice închise. Cetățenii care vor să meargă la magazin, farmacie, bănci, oficii poștale și alte spații de acest gen, sunt obligați să se echipeze corespunzător, altfel riscă să fie trași la răspundere. Am întrebat mai mulţi oameni dacă ştiu de decizia autorităţilor municipale.



"Eu locuiesc aici, în această clădire. Am de mers 2 paşi. Cu transportul nu circul, două luni în carantină am stat acasă. Iar aici peste drum, am 2 paşi."



"Am uitat măştile acasă, dar oricum e restricţie, trebuie de respectat. Nu avem încotro."



Alții aveau masca de protecție, însă nu o purtau.



„Priviți masca. Am coborât din troleibuz și port ochelari, ți mi se aburesc sticlele.”



„Am mască, dar nu mi-am pus-o. Iat-o.”



„O am, eu nu am știut.”



„De ce? Este mască. - Unde e? - În pachet. ”



Unii au stat în rând la farmacii pentru a-și cumpăra măști sanitare.



„Am vrut să îmi cumpăr o mască nouă, dar nu am găsit. Am să merg la altă farmacie.”



„Am venit la farmacie să cumpăr mască. Eu stau acasă, în carantină, azi am ieșit la farmacie. Să merg la magazin, după produse. Se consideră spațiu public închis.”



Pentru a-și proteja fața, unii cetățeni și-au confecționat măști artizanale sau și-au acoperit gura cu gluga hanoracului.



"- De ce sunteți fără mască, nu vă temeți că o să fiți amendat?

- Eu am mască. Da, asta este masca mea."



"- De ce sunteți fără mască?

- Mască am.

- Ați făcut-o singură?

- Da

- Din ce?

- Material."



Primarul Ion Ceban a declarat că oamenii se pot proteja cu orice fel de măşti.



„Nu este vorba doar despre măști medicinale. Este vorba despre orice modalitate de protecție facială, asta ar însemna că ar putea fi utilizate și basmaua, și eșarfele, și măștile care ar putea fi confecționate de sine-stătător”, a declarat Ion Ceban.



Purtarea măştilor în transportul public este obligatorie din cinci mai, când a fost reluată circulaţia transportului public după graficul obişnuit şi cu prezenţa taxatorilor. Cei care nu se vor conforma legii riscă o amendă de 22 de mii 500 de lei.

Am încercat să aflăm, de la ofițerul de presă a Poliției Capitalei, Diana Fedco, câte cazuri de încălcare a acestor prevederi au fost înregistrate în ultimele două zile, însă deocamdată, nu am primit un răspuns.