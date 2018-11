De anul viitor, localnicii din Dubăsarii Vechi îşi vor putea vinde mai uşor produsele

De anul viitor, localnicii din Dubăsarii Vechi, raionul Criuleni, cunoscuţi pentru plantaţiile bogate de roşii, îşi vor putea vinde mai uşor produsele. În sat a fost inaugurată o platformă de colectare a legumelor, construită în cadrul Proiectului "Migrație și Dezvoltare Locală", realizat de PNUD Moldova. Cum va activa noua întreprindere, vedeţi în reportajul ce urmează.

Radu Speianu sădeşte în fiecare an peste 20 de ari de roşii. Bărbatul spune că pentru a vinde legumele este nevoit să meargă vara la piaţa din Capitală.



"Locurile după cum ştiţi la piaţă sunt puţine şi trebuie de cu seară să te duci să apuci loc, dar aşa, sperăm că adică să putem realiza aici pe loc, să fie diversitate pe piaţă", a spus produducătorul de roşii, Radu Speianu.



Oamenii speră că prin ajutorul acestei platforme, care va fi disponibilă non-stop în perioada iunie-octombrie, legumele lor vor ajunge chiar şi peste hotare.



"S-o făcut aşa lucru de bun, noi credem că satul Dubăsarii vechi va avea perspectivă, este un sat mare, cu oameni stăruitori, muncitori."



"O să fie mai accesibil deja, spre exemplu noi suntem în vârstă şi nu putem să vinem la Capitală, şi o să fie mai uşor ."



Pe această platformă îşi vor face loc opt camioane care vor strânge roada de la producătorii de roşii in localitate. Tirurile vor staţiona timp de două zile, iar şoferii vor trebui să plătească pentru 24 de ore, câte 200 de lei.



"Deci aici este o platformă amenajată o să fie cu iluminare, cu utilităţi, apă, wc. O să fie mai multe tiruri centralizat, o să colecteze şi oamenii o să poată vedea preţurile la diferiti agenţi economici", a spus primarul satului Dubăsarii Vechi, Vasile Casian.



"La Dubăsarii Vechi sunt roşii gustoase şi frumoase, însă nu era o platformă sau o piaţă unde ar putea veni dubăsărenii să-şi vândă marfa. S-a identificat acest proiect în care s-a stabilit că e binevenit şi e necesar localităţii", a spus preşedintele raionului Criuleni, Veaceslav Burlac.



Pentru construirea platformei au fost cheltuiţi peste 700 de mii de lei.



"Ne-au solicitat să ii ajutăm să iniţieze o asociere a micilor producători de roşii pentru ca ulterior să dezvolte in grup operativ într-un claster agro comercial în care împreună să rezolve problema atât a cultivării mai eficiente cât şi a exportului", a spus reprezentantul PNUD Moldova, Ghenadie Ivaşcenco.



În satul Dubăsarii Vechi locuiesc peste şase mii de oameni.