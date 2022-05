De 9 mai, mii de moldoveni au participat la un marş organizat la Chişinău. Evenimentul nu s-a lăsat fără incidente

Mii de oameni din diferite colţuri ale ţării, printre care deputaţi şi membri ai PSRM şi PCRM, au participat luni la un marş organizat la Chişinău.

Câteva zeci de persoane, în frunte cu Igor Dodon şi Vladimir Voronin, şi-au prins în piept panglica "Sfântul Gheorghe", interzisă prin lege. Cu fanfară şi flori, mulţimea a mers, la pas, din centrul Capitalei până la Complexul Memorial "Eternitate".



"Suntem un exemplu pentru toţi. Această paradă ne uneşte pe toţi. Devenim mai uniţi."



"Emoţiile sunt frumoase, de sărbătoare. E o zi bună! Şi fizic e bună, şi data e bună, 9 mai. E o sărbătoare mare în multe ţări."



La ora 10.00 mulţimea a pornit în marş pe străzile Capitalei spre Complexul Memorial "Eternitate". La eveniment a participat şi un grup de automobilişti şi motociclişti cu vehicule retro.



Cei mai mulţi oameni nu au purtat panglica "Sfântul Gheorghe". Au fost însă şi unii care au prins-o în piept deşi legea interzice acest lucru.



"Nu nu mă tem, nu ,mă tem, lasă să îmi puie amendă. Poftim, au spus că o să fie drone, ce încă să mai pună pe noi mi mi-i jale."



"Poliţiştii au venit, s-au uitat la mine şi m-au fotografiat. Eu am aproape 80 de ani. Ce trebuie să fac?"



Igor Dodon, Vladimir Voronin şi alţi câţiva deputaţi comunişti şi socialişti care au mers în fruntea coloanei, au sfidat şi ei legea.



"Aşa cum am purtat-o în ultimii 10, 15 ani tot timpul am fost cu panglica şi eu consider că aceasta este panglica victoriei."



"Asta e tradiţional, la mine şi cravata e tot aşa.Tatăl meu cu medalie şi panglica aceasta a venit de la război şi două bucăţi de metale în ceafă aşa şi s-a dus pe lumea cealaltă, de aceea eu sunt obligat şi moral şi omeneşte să port şi panglica şi să port şi amintiri."



Unii participanţi au venit la marş cu fotografiile buneilor care şi-au pierdut viaţa în cel de-Al Doilea Război Mondial. Aceştia au organizat o acţiune denumită "Regimentul Nemuritor".



"Vreau să-i cinstesc memoria. Să le reamintesc tuturor ce s-a întâmplat atunci, şi cine a câştigat."



"E ziua memoriei strămoşilor noştri. Bunicilor, buneilor noştri care au luptat pentru noi."



Evenimentul s-a încheiat cu depuneri de flori la Complexul Memorial "Eternitate". Ulterior, reprezentanţii Partidului Socialiştilor şi ai Comuniştilor au eliberat mai mulţi porumbei care simbolizează pacea.



Mitingul nu s-a lăsat fără incidente. Câteva persoane, printre care şi un grup de susţinători ai Ucrainei, s-au îmbrâncit în Piaţa Marii Adunări Naţionale de unde a pornit marşul.



"Slavă Ucrainei! - Slavă Rusiei! Poliţia! Poliţia! - Straşnic!"



A fost nevoie de intervenţia poliţiei pentru a calma spiritele. Oamenii legii spun că au fost înregistrate şi incidente.

Toate cazurile urmează să fie investigate. Socialiştii şi comuniştii au declarat după manifestaţie că la acţiunea dedicată zilei de 9 mai au participat peste 25 de mii de persoane. Poliţia susţine însă că la eveniment au luat parte peste 10 mii de oameni.