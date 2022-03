De 8 Martie, trase pe dreapta de polițiști. Zeci de șoferițe, plăcut surprinse pe străzile Capitalei

”- Poliția Capitalei vrea să vă felicite cu sărbătoarea de astăzi!- Mulțumesc!- Vă urează multă sănătate și pace în sufletul dumneavoastră.- Dă Doamne peste tot!”Această femeie se află la Chişinău de cinci zile. S-a refugiat din Viniţa şi se plimba în parc cu nepotul său, unde a şi fost felicitată de un poliţist cu ocazia zilei de 8 Martie.”Am rămas plăcut surprinsă. Sunt oameni foarte buni. Ne-au primit foarte bine. Trăim într-un hotel, e cald şi e atâta bunătate. Vă admirăm. Pace!Un gestul plăcut din partea oamenilor legii. Asta spun femeile pe care le-am întâlnit, cu flori în mână, în parcul din scuarul Catedralei .”E plăcut când bărbații ne felicită. Și nu contează cine ne felicită. Bărbații rămân bărbați.””Prima dată am ieșit și am primit așa. E foarte frumos. Suntem fericite că bărbații au grijă de noi și de toate femeile.””Foarte plăcut și foarte frumos. Dispoziția trebuie de ridicat. Ar fi foarte bine. ”Şi şoferițele au avut parte de o surpriză din partea poliţiştilor.”- Dorim să vă felicităm cu 8 martie. Vă dorim dumneavoastră și familiei voastre multă prosperitate, sănătate și bunăstare.- Mulțumesc.- Poftim și un mărțișor!- Mulțumesc.””M-am gândit că trebuie să verifice actele. Un gest frumos, mai ales în aceste timpuri.””Destul de generoși. Nu am știut. M-am gândit că e un control de rutină.”Oamenii legii susțin că a devenit o tradiţie să felicite femeile în această zi, atât pietonii, cât şi şoferiţele.”Angajații direcției de poliție pe lângă multiple activități care le desfășoară în interesul cetățeanului, s-au organizat astfel încât să aducă un zâmbet pe față doamnelor și domnișoarelor.”, a spus Ivan Crețu, ofițer principal, Poliția Capitalei.