De 10 ani, aici sunt știrile! În fiecare zi, echipa Publika TV face eforturi ca oamenii din faţa micilor ecrane să fie în pas cu realitatea

De zece ani, Publika TV aduce ştirile în casele moldovenilor. De zece ani avem grijă ca telespectatorii noştri să ştie tot ce se întâmplă în ţară şi peste hotare. În spatele produsului final care apare la televizor stă o echipă care munceşte cu dedicaţie, iar Publika TV este mereu în centrul evenimentelor. Totul pentru ca oamenii din faţa micilor ecrane să fie informaţi. Pentru asta muncesc la foc continuu zeci de oameni, atât cei pe care îi vedeţi la televizor, cât şi cei care din spatele micilor ecrane. În zece ani multe lucruri s-au schimbat, însă Publika TV a rămas pe poziţii şi a continuat să informeze lumea despre toate aceste schimbări.



GEORGE IOSIP, editor-șef Publika TV: "Zece ani nu este o perioadă scurtă, dar nici foarte lungă. Au fost zece ani plini, intenşi, grei pe alocuri, dar, fără îndoială, au fost zece ani frumoşi. Am avut marele noroc să lucrez în toată această perioadă alături de oameni profesionişti şi, spre marele regeret al unor "neprieteni" de ai noştri, am rămas în picioare, am făcut faţă multor provocări şi vom rămâne în picioare în continuare. Singurii la care ne raportăm noi sunt telespectatorii noştri, care au fost mulţi, sunt mulţi şi devin din ce în ce mai mulţi, iar asta ne bucură şi pentru asta le mulţumim."



Munca în echipa Publika TV înseamnă şi sacrificii. Uneori e nevoie să te trezeşti cu noaptea în cap şi să vii la serviciu, alteorie poţi întâmpina Paştele, Crăciunul sau Revelionul la birou. Răsplata pentru toate astea vine însă din partea voastră, a telespectatorilor, care ne apreciaţi.



LUDMILA MUNTEAN, realizator emisiune ”Zi de Zi”: "Timp de zece ani Publika TV a trecut prin diverse etape. Este vorba despre entuziasm, poate şi invidie profesională, momente mai neplăcute, dar, cu siguranţă, zece ani de Publika este acea perioadă în care nimeni nu a fost indiferent faţă de această televiziune şi eu cred că aşa va fi şi mai departe."



ANA URSU, editor PUBLIKA TV: "Eu mă bucur că fac parte din familia Publika TV, iar când spun familie am în vedere echipa profesionistă alături de care lucrez, adevărăţii titani ai ştirilor, dar şi telespectatorii pentru care muncim şi ne dedicăm zi de zi, ca să le aducem în case cele mai proaspete şi mai corecte ştiri."



OXANA BODNAR, reporter, prezentator "În centrul atenţiei": "Ştim să facem reportaje informative. Ştim să facem emisiuni care pun în dezbatere subiecte de actualitate. Ştim, împreună cu colegii mei, împreună cu echipa noastră, să convingem autorităţile să schimbe unele decizii care afectează negativ populaţia şi oamenii. Eu cred că Publika TV va rămâne cea mai importantă sursă de informare pentru oameni."



Pentru mulţi, Publika TV a fost o adevărată şcoală a vieţii, unde au crescut şi au atins maturitatea intelectuală şi profesională.



VICTORIA KRIUKOVA, jurnalist Publika TV: "Muncesc la Publika TV încă de la început, încă de când eram studentă. Acest loc a devenit pentru mine o adevărată şcoală de viaţă, cu toate greutăţile, încercările, cu lacrimi, cu unele ameninţări, dar şi cu bucurii. E bucuria, mândria faţă de lucrul necesar, de folos pe care îl facem cu echipa noastră, de-a lungul acestor ani. Eu mă mândresc că totul abia începe."

TUDOR BOGATU, editor voce: "Publika a început foarte frumos, a avut evoluţii diferite şi cred că continuă să uimească lumea şi să fie din ce în ce mai credibilă."



VITALIE DOGARU, realizator "Publika Report": "Publika TV rămâne să îşi aibă locul ei în peisajul mediatic din Republica Moldova şi ne bucură foarte mult că după zece ani să descoperim că televiziunea noastră creşte în raiting, că televiziunea noastră se bucură de mai multă încredere şi popularitate. Avem şanse să fim în continuare alături de telespectatori, pentru că ei vor să se informeze şi să afle anumite ştiri, informaţii din surse sigure şi pe care deja se pot baza, pentru că ne cunosc de zece ani."



VIORICA TURTUREANU, editor of the day: "În 2010, Publika TV a fost o revoluţie pe piaţa media din Republica Moldova. Postul nostru a contribuit la o schimbare semnificativă în ţara noastră. Oamenii au început să privească lucrurile altfel, au început să gândească liber şi să spună ce gândesc. Pentru mine, Publika TV a fost şi este un vis împlinit, acel de a lucra într-o televiziune cu reguli care sunt scrise în cărţi, alături de oameni profesionişti, de valoare, care sunt ca nişte enciclopedii."

În fiecare zi, echipa Publika TV face eforturi ca oamenii din faţa micilor ecrane să fie în pas cu realitatea. Oamenii din teren cutreieră ţara în lung şi-n lat. Ei sunt cei care văd şi trăiesc evenimentele de la faţa locului şi vi le transmit vouă celor de acasă.



AUGUSTINA BADICA, reporter Publika TV: "De ani buni, Publika TV face în aşa fel încât problemele cu care se confruntă oamenii să fie auzite şi de autorităţi. Iată de ce, după zece ani nu ne rămâne decât să le spunem mulţumesc oamenilor, eroii ştirilor noastre, care ne povestesc despre problemele cu care se confruntă, experienţe pe care le trăiesc şi istoriile lor de viaţă, care ne inspiră şi ne dau energie să muncim mai departe."



DOINA IVANOV, reporter Publika TV: "De cele mai multe ori, eu, dar şi colegii mei, reporteri, ne aflăm în centrul acestor evenimente pentru a le transmite şi celor de acasă. Meseria de reporter este despre oamenii liberi, oamenii curajoşi, puternici, dar şi, nu în ultimul rând, oameni informaţi. Cred că Publika TV a ajuns, în aceşti zece ani, să dea tonul pentru instituţiile mass-media din ţară şi eu nu pot decât să fiu mândră că fac parte din această echipă."



Iar operatorii de teren au grijă să arate realitatea în imagini, să fie ochii celor de acasă. Deseori aceştia înfruntă ploi, vijelii, troiene sau flăcări doar ca să surprindă îndeaproape cele mai importante momente.



VITALIE POSTOLACHE, cameraman Publika TV: "E o responsabilitate enormă, să ai sunet, să ai imagine, să prinzi emoţiile fiecărui om în parte, pentru că facem ştiri şi mai pozitive, şi mai puţin pozitive, pentru că aşa ne este munca."



Febra celor mai importante evenimente se resimte şi în regia Publika TV. Asta pentru că oamenii de aici au grijă ca ştirile să apară în timp record pe post.



ANDRIANA LUNGU, producător Publika TV: "Niciodată nu ştii la ce să te aştepţi. Bun, mai sunt momente când mai râdem, unde ne mai luăm peste picior, dar ceea ce ţine de muncă, suntem foarte serioşi. Putem să avem la ora 8 ceva relaxant, la ora 9 lumea se schimbă total. Trecem de la o culoare la alta. E adrenalină totală, mereu."



Publika TV nu doar transmite cele mai importante evenimente din ţară, ci vă ajută să le înţelegeţi în detalii. Iată de ce realizatorii noştri dezbat împreună cu invitaţii subiectele cu impact asupra întregii societăţi.



RITA URSALOVSCHI, realizatoarea emisiunii "Publika Report": "Fiecari zi de lucru, fiecare zi de muncă este o poveste nouă, cu multe informaţii, cu multe întâlniri, cu multă comunicare, cu multe persoane. Eu m-am obişnuit cu echipa, este numeroasă, este bună, este puternică. Suntem chiar cea mai tare echipă şi de asta mă mândresc."



Jurnaliştii Publika TV au parte şi de condiţii de muncă de invidiat, începând de la tehnică performantă, până la studiouri şi platouri dotate. Asta ne ajută ca produsul final să fie pe măsura aşteptărilor celor de acasă. În aceste condiţii s-au format şi adevăraţi profesionişti.



MIHAELA BACIU, editor Publika TV: "Când îmi aduc aminte, era toamnă, 2013, imediat după facultate când venisem aici. Eram fără experienţă, mult mai tânără, evident şi mi-a fost foarte greu la început, unii colegi ştiu cum a fost. Dar, acum, sunt atât de mândră de ce facem împreună şi de faptul că oamenilor chiar le place şi ne urmăresc şi asta pentru mine este un imbold."



VITALIE MAISTRU, editor voce Publika TV: "Am reuşit să creăm un brand, am reuşit să creăm o echipă, ceea ce este foarte important, am reuşit să creştem mulţi oameni în cadrul acestei televiziuni şi am reuşit să păstrăm acele elemente de unificare ale unui grup."



CRISTINA ŢURCANU, editor Publika TV: "Eu cred că Publika TV este o şcoală reală de jurnalism. Aici vezi televiziunea din interior, poţi să munceşti în diferite ipostaze, începând cu reporter şi terminând cu producător. Nu doar scrii texte, propui teme, cauţi subiecte. Cred că Publika TV este o echipă enormă, formată din oameni diferiţi, care sunt uniţi de o singură idee - să fii în centrul evenimentelor şi să aduci societăţii informaţii reale, adică doar fapte."



VEACESLAV MOŞNEAGU, producător Publika TV: "Multe lucruri s-au schimbat, am muncit ore, zile, ani întregi pentru a face un produs foarte bun, am muncit toţi cu dăruire şi străduinţă pentru public, pentru oamenii de acasă, am muncit să aducem schimbări în viaţa multor oameni."