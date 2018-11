Datorită unei inovaţii uimitoare, putem avea frigidere care nu consumă curent electric

Savanţii de la MIT au creat un nou sistem de răcire pentru zilele călduroase, folosind materiale ieftine şi fără să aibă nevoie de electricitate generată de combustibilii fosili. Sistemul pasiv care poate fi folosit pentru a suplimenta alte sisteme de răcire care păstrează mâncare şi medicamente în zone izolate, neacordate la reţeaua de electricitate este în esenţă o umbrelă mai sofisticată, scrie descopera.ro.

Noul sistem a fost descris recent în jurnalul Nature Communications într-o lucrare de cercetătorii Bikram Bhatia, Evelyn Wang, Arny Leroy, Marin Soljacic şi alţi şase savanţi de la MIT.

Sistemul permite emisia căldurii în zona mediană a spectrului infraroşu care poate trece prin atmosferă şi poate radia în spaţiul cosmic, penetrând gazele cu efect de seră. Pentru a preveni încălzirea în lumina solară, o bandă de metal suspendată deasupra dispozitivului blochează razele solare.

În teorie, sistemul realizat poate răci cu 20 de grade Celsius, sub temperatura aerului dintr-o locaţie precum Boston. Până acum, în testarea menită să dovedească conceptul, s-a reuşit o răcire cu 6 grade Celsius, scrie Tech Xplore.

"Am construit instalaţia şi am realizat experimente afară pe un acoperiş al unei clădiri MIT", a precizat Bhatia. "Am folosit materiale simple care au arătat în mod clar eficienţa sistemului", a adăugat acesta.

"Un factor limitator al sistemului este umiditatea din atmosferă care poate bloca emisia infraroşu din aer", a menţionat Leroy.