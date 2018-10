Datoriile pentru agentul termic au scăzut cu 60 la sută în Capitală

Circa 43 mii de familii din Capitală au datorii mai mari de o mie de lei pentru consumul de energie termică. Valentin Jora stă cu chirie într-un apartament de pe bulevardul Cuza Vodă.

Bărbatul spune că restanţele pe care le au proprietarii sunt prea mari şi nu vor reuşi să le stingă până în 15 octombrie când va fi dat startul noului sezon de încălzire.



"Sunt 20 170 de lei. Sunt datoriile foştilor locatari. Preconizăm să le achităm, coordonăm cu foştii locatari. Ei trebuie să trimită bani şi să le achităm. În fiecare lună să vezi factura de 20 de mii nu este chiar plăcut", a spus un locuitor al Capitalei, Valentin Jora.



"- Cât aveţi de achitat datoria?-

Sunt trei mii de lei. La mine sunt două camere, când o mie şi ceva când mai puţin de o mie."



Pentru un apartament cu două camere, oamenii trebuie să achite în medie între 1500 şi 2 000 de lei. Cei care nu au datorii faţă de agentul termic spun că reuşesc să achite facturile la timp doar datorită economiilor pe care le fac în perioada rece a anului.



"Nu mâncăm dar achităm. Întâi dăm datoriile, apoi dacă ne mai rămân bani cumpărăm şi de mâncare. -Aveţi vecini care au datorii? -La noi casa asta e plină de datorii.



"Am fată care lucrează şi reuşim să achităm facturile la timp. Uneori plătim mai mult de două mii de lei. Iarna chiar şi câte trei mii de lei achităm factura."



Directorul "Termoelectrica" afirmă că tot mai mulţi consumatori cu datorii achită restanţele după ce au fost întocmite grafice de reeșalonare. Unii şi-au plătit facturile după ce au fost acţionaţi în judecată, a mai precizat Veaceslav Eni.



"Pentru orice consumator noi am mers la întâmpinare. Am dat posibilitate consumatorului pentru a nu avea cheltuieli suplimentare.Anul ăsta am avut în jur de 4 mii de acţiuni în instanţa de judecată pe persoane fizice. Există şi datorii de 50-60 mii de lei, dar au rămas puţine", a spus directorul S.A. "Termoelectrica", Veaceslav Eni.



În municipiul Bălţi, datoriile pentru agentul termic ajung la 61 de milioane de lei.