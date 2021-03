Datoria CFM i-a lăsat pe gospodării din satul Gara Căinari, raionul Căușeni, fără lumină

Vitalie Burlac este unul dintre cei care sunt conectaţi la rețeaua electrică a Căii Ferate. Bărbatul ne-a povestit că zilele trecute mai mulți vecini s-au trezit fără lumină."În primul rând, frigiderul care costă 10-11 mii de lei și el se deconectează și sunt probleme. Mai sunt și alte agregate electrice care tot sunt scumpe. Boilerul nu poți să îi dai drum, un ceai nu poți face fierbinte. Mai pe scurt sunt foarte multe probleme", a spus un localnic."Noi plătim la gară mai scump ca la fenosa. Am încercat să ne întâlnim cu fenosa și au spus că e tare mult de lucru, trebuie de făcut proiecte, mulți bani costă. Și cu asta s-a terminat. Toți achită deoarece trebuie să achiți"."Două zile nu a fost lumină. Am făcut focul în sobă și m-am încălzit, am făcut mâncare. - E greu fără lumină? - Da, evident"."Probleme cu electricitatea au fost. A fost deconectată pe data de 11 seara până pe data 12 la orele 14:00. Lampa, când se deconectează lumina, atunci noi o aprindem în tura de noapte ca să ai lumină să poți să scrii, să te orientezi"."S-a deconectat de atâta că nu au plătit. Și gata".L-am contactat și pe directorul CFM, Adrian Onceanu care ne-a declarat că nu ştie nimic despre situaţia din Gara Căinari. Onceanu a recunoscut că întreprinderea are datorii la distribuitorul naţional de energie electrică, fără să precizeze suma. Şeful CFM ne-a mai spus că oamenii trebuiau demult deconectaţi de la reţeaua Căii Ferate.