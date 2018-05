Date statistice: În 2017 au fost depistate 5,5 milioane de ţigări de contrabandă

Peste cinci milioane şi jumătate de ţigări de contrabandă au depistate în 2017 de vameşi. E o cantitate de două ori mai mare comparativ cu cea de acum trei ani. 60 la sută din produsele de tutungerie ascunse au fost găsite cu ajutorul câinilor de serviciu.

Patrupezii şi-au etalat măiestria în cadrul unui campionat internaţional care a avut loc la Vadul lui Vodă. La competiţie au participat nouă echipe din opt ţări.



La prima probă, câinele de la Serviciul Vamal de la noi a obţinut cel mai bun rezultat. În 20 de secunde a mirosit locul dintr-o încăpere în care erau ascunse ţigări.



"Speram ca o sa fie lucruri si mai bune in continuare. Noi recent ne-am intors de la Latvia, de la campional unde am luat diploma in nominatia cea mai buna echipa canina", a spus chinologul Serviciului Vamal, Andrei Buraga.



Discipolul antrenorului canin din Franţa a depistat tutunul după 39 de secunde.



"S-a descurcat excelent. A făcut proba repede şi bine", a spus chinologul din Franţa, Catherine Schlecht.



Competiţiile au fost organizate în cadrul Conferinţei Internaţionale privind combaterea traficului ilicit de ţigări. Experţi din zece ţări au făcut un bilanţ al activităţii în acest domeniu şi au stabilit priorităţile pentru viitor.



"Datele statistice ne arata ca descriem depistari si retineri mai mult decat dublu in 2016, in comparatie cu anul 2015 si mentinem o crestere constanta de 25 la suta in 2017", a spus directorul Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie.



Totuşi, de lucru este încă foarte mult. Infractorii sunt destul de inventivi. Recent, au fost descoperite tentative de contrabandă cu ajutorul dronelor. Aşa că autorităţile intenționează să procure dispozitive de neutralizare a aparatelor de zbor.



"Este echipament special, care identifica la distanta aparatul de zbor si il captureaza, sau il influenteaza ca acest aparat sa aterizeze fortat. Sunt cativa producatori in lume cu care noi la moment comunicam", a spus şeful Poliţiei de Frontieră, Fredolina Lecari.



Prin semnarea Acordului de Asociere cu UE, Moldova s-a obligat să majoreze cu 1,8 euro accizele pentru fiecare pachet de ţigări.