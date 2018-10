DATE ÎNGROZITOARE: Cincisprezece milioane de oameni din Congo se confruntă cu foametea

, scrie agerpres.ro. În Congo - care are o populaţie de aproape 85 de milioane de locuitori - sunt oameni care se alătură grupărilor armate sau recurg la prostituţie pentru a putea cumpăra mâncare, a constatat organizaţia umanitară."În toate oraşele şi satele unde activăm suntem martorii unor niveluri alarmante de foamete şi malnutriţie", a subliniat Ulrika Blom, director de ţară al NRC.Intensificarea violenţelor în zone din estul RDC, unde mai multe miliţii armate luptă sunt în conflict în special pentru resursele minerale ale ţării, a făcut ca mulţi agricultori să nu mai poată ieşi la câmp de teamă, iar producţia unor alimente de bază cum sunt în regiune porumbul, maniocul şi orezul a scăzut cu 39% comparativ cu sezonul agricol precedent, a arătat NRC.Circa 40% din copiii sub cinci ani din RDC suferă de malnutriţie, iar alţi copii, în loc să meargă la şcoală, lucrează în minele periculoase din ţara africană pentru a face rost de bani.Ţara se confruntă în plus cu o uriaşă criză a refugiaţilor. Luptele din provinciile de nord-est North Kivu şi Ituri au împins doar în primele opt luni ale anului 750.000 de oameni să-şi abandoneze casele."Noile cifre privind lipsa securităţii alimentare în RD Congo sunt incredibil de alarmante", a conchis Ulrika Blom.