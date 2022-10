Date îngrijorătoare: : Vine Marea Apocalipsă a Îmbătrânirii și va duce la haos global

Cercetătorii prezic faptul că populația lumii va intra în declin în următorii 40 de ani din cauza scăderii natalității, ceea ce va duce la o lipsă masivă a forței de muncă, după cum se arată într-o analiză a Business Insider, citează digi24.ro. Scăderea populației ar putea ajuta la combaterea crizei climatice, dar într-un final populația tot mai îmbătrânită va distruge economia globală.

Persoana care a dus populația globală la pragul de 4 miliarde s-a născut în 1975, iar într-o lună de zile urmează să se nască și persoana cu numărul 8 miliarde.

Acest „boom demografic” a fost citat de experți ca fiind o provocare fără precedent pentru echilibrul ecologic al planetei noastre. Atunci când 50 de laureați ai premiului Nobel au fost întrebați în 2017 care este principala amenințare la adresa umanității, mai mult de o treime dintre ei au răspuns suprapopularea planetei.

Mai mult, nu există niciun dubiu că o metodă importantă de a combate criza climatică este să încetinim creșterea demografică.

Ceea ce laureații premiului Nobel nu au luat în considerare este faptul că agenții care conduc lumea înspre un declin al populației sunt deja în mișcare. De fapt, în 40 de ani de acum, populația globală va începe să scadă.

Nu va fi un virus, un război sau un dezastru natural care va provoca declinul demografic. În schimb, de vină va fi creșterea nivelului de trai. Progresul standardelor de viață începând cu Revoluția Industrială a fost acompaniat nu doar de o creștere a speranței de viață, ci și de o scădere a natalității.

Oamenii sunt mai bogați, mai sănătoși, mai bine educați, trăiesc mai mult și fac mai puțini copii. În consecință, numărul de copii care se nasc în țările dezvoltate, precum SUA, China sau în Europa, nu mai este suficient pentru a menține populația stabilă.

Scăderea populației nu este un motiv de bucurie, ci un dezastru care amenință economia noastră. Marele declin al forței de muncă provocat de o populație tot mai îmbătrănită va distruge economia globală dacă nu găsim moduri inovative prin care să ne menținem pe linia de plutire.

An de an, rata natalității în țările bogate și cele cu venituri medii scade sub nivelul critic de „înlocuire” - nivelul la care oamenii fac destui copii ca populația să fie stabilă.

O societate are nevoie de 2,1 copii pentru fiecare femeie pentru ca populația să rămână stabilă. În SUA, rata nașterilor este de 1,6 per femeie, iar aceasta este încă și mai joasă în țări ca Japonia (1,3), China (1,2) sau Coreea de Sud (0,8). În curând, aproape toate țările din lume vor cădea sub pragul minim necesar pentru a preveni declinul populației.

Cercetările arată că în toate țările și regiunile de pe planetă, pe măsură ce nivelul de trai se îmbunătățește, numărul de copii per familie începe să scadă. Într-un final, o țară care era cândva săracă și tânără ajunge bogată, dar trebuie să se confrunte cu provocarea unei populații îmbătrânite ce nu are destui muncitori tineri care să o sprijine.

Până la finalul secolului, populația globală va scădea cu 1 miliard față de vârful maxim, potrivit unei analize realizate în 2020 de cercetătorii de la Fundația Gates, iar în cel mai extrem scenariu, populația ar urma să scadă cu 2 miliarde față de valoarea din prezent, deci la puțin peste 6 miliarde de oameni.

Declinul iminent al populației reprezintă un semnal de alarmă: în loc de „bomba demografică” de care unii s-au temut de mai multe decenii, ne vom confrunta cu o scădere a populației care va avea consecințe enorme pentru prosperitatea lumii.