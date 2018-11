DATE ÎNGRIJORĂTOARE: Poluarea aerului continuă să se înrăutăţească în capitala Indiei New Delhi

scrie agerpres.ro. Potrivit Consiliului central pentru controlul poluării (CPCB), indicele general al calităţii aerului (AQI) a rămas la 381, în categoria foarte slabă."AQI la Delhi, astăzi la ora locală 9:00, a fost înregistrat la 381", potrivit datelor publicate de CPCB. "Poluarea aerului este critică, iar poluanţii proeminenţi sunt particulele PM 2,5 şi PM 10", precizează sursa citată.Oficialii din domeniul sănătăţii au afirmat că această calitate foarte precară a aerului poate boli respiratorii după o expunere prelungită.Calitatea aerului a intrat în categoria " urgenţă extrem de severă", joia trecută, după festivalul hindus Diwali. O pătură groasă de fum a acoperit oraşul şi zonele de la periferie, joi dimineaţa, iar mulţi locuitori au acuzat dificultăţi de respiraţie şi au prezentat stări de mâncărime în zona ochilor.Calitatea aerului s-a înrăutăţit şi din cauza focurilor de artificii toxice folosite foarte des, în ciuda interdicţiei Curţii Supreme.Pentru a a ţine sub control nivelurile de poluare, autorităţile au interzis intrarea camioanelor în oraş şi au ordonat deja oprirea tuturor activităţilor de construcţie care implică excavări, în anumite limite.Între timp, un oficial guvernamental din statului Haryana a declarat că este nedrept ca fermierii săi să fie învinovăţiţi pentru calitatea precară a aerului din New Delhi. Poluarea aerului continuă să se înrăutăţească la New Delhi, în special în timpul lunilor de iarnă, notează Xinhua.