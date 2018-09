DATE ÎNGRIJORĂTOARE: Numărul liceenilor din Capitală, în scădere

Sunt mai puţine clase de a 10-a în acest an în Capitală. Şefa Direcţiei Educaţie a anunţat în cadrul şedinţei de la Primărie că doar 42 de licee vor activa cu două clase, aşa cum indică regulamentul - una cu profil real şi cealaltă cu profil umanist.



"Natalitatea scăzută, dar mai mult lipsa interesului pentru treapta liceală diminuează numărul de clase şi elevi la treapta liceală. Numărul instituţiilor de învăţământ secundar cu sold negativ s-a majorat de la 31 de instituţii de învăţământ în 2015, la 73 în anul curent de studii", a menţionat Rodica Guţu, şefa Direcţiei Generale Educaţie Tineret şi Sport.



Cu o singură clasă de liceu vor activa în acest an zece instituţii din suburbii şi 21 din Capitală, cu aproximativ 20 mai multe decât anul trecut. În clasa a 10-a s-au înscris în acest an aproape 4.500 de elevi.

Conform regulamentului, o instituţie de învăţământ îşi poate pierde statutul de liceu, dacă timp de trei ani consecutiv înregistrează un număr insuficient de şcolari pentru a deschide două clase de a 10-a.