Date alarmante! Poliţiştii au identificat mai mulţi consumatori de droguri

Date alarmante. Potrivit poliţiei, creşte numărul consumatorilor de droguri la noi în ţară. Doar pe parcursul acestui an au fost înregistraţi aproape o mie de utilizatori noi. Motivul răspândirii fenomenului ar fi reţelele de socializare, spun oamenii legii, pentru că acestea sunt utilizate ca platforme de vânzare a drogurilor. Totodată, în fiecare an, apar tot mai multe droguri noi, care sunt tentante pentru adolescenţi şi tineri. Pentru a sensibiliza opinia publică, Inspectoratul General al Poliţiei şi UNICEF au lansat un spot împotriva consumului de droguri.



Spotul intitulat "Alege Viaţa" informează despre pericolul consumului de droguri. Acesta va fi difuzat la unele posturi de televiziune şi în cadrul orelor de educaţie civică din şcoli .



„Declar că nu ne dorim ca tinerii noştri să devină dependenţi de droguri … sau doamne fereşte să pierdeţi viaţa”, a spus şeful IGP, Alexandru Pînzari,



Potrivit IGP, apariţia substanţelor noi sub denumirea de droguri „legale” sau „etnobotanice” a sporit interesul tinerilor pentru a le încerca. În plasa vânzătorilor deobicei cad tineri, cu vârsta cuprinsă între 15 şi 34 de ani, majoritatea de gen masculin.

„Chiar şi infractorii recurg la tehnologii noi şi îşi vând drogurile online, acolo unde tinerii îşi petrec cel mai mult timp”, a spus şef direcţa antidrog IGP, Ion Ţurcan.



Specialiştii afirmă că puţini dintre consumatori cunosc, care sunt riscurile acestor substanţe psihoactive.



„Mesajul pentru consumatorii de droguri este că trebuie să conştientizeze consecinţelor nefaste uneori letale, dar şi conştientizarea faptului că consumul unui singur drog poate provoca dependenţă şi duce la efecte ireversibile în organism şi comportament”, a spus reprezentant UNODC, Moldova, Ina Tcaci.



Anul trecut au fost înregistraţi oficial aproape 12 mii de consumatori dependenţi de droguri, iar pe parcursul acestui an au apărut alţi 890 utilizatori noi, de substanţe psihotrope.



„Nu există o cifră exactă care să ne arate numărul real de consumatorii de droguri în Republica Moldova. Putem doar să facem evaluări aproximative, însă fenomenul ia o amploare intensă în ţară”, a spus secretarul de stat MAI, Dan Purice.



Potrivit datelor oficiale, în Republica Moldova există 80 de mi de persoane, care au consumat droguri cel puţin o dată în viaţă. Totodată, cei mai tineri consumatori au 16 ani. Anual, la noi în ţară, sunt înregistrate în jur la 50 de decese din cauza drogurilor.