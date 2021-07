DATE ALARMANTE! O dată la două zile, o femeie din Moldova MOARE din cauza cancerului de col uterin

În fiecare zi, o femeie din Republica Moldova este diagnosticată cu cancer de col uterin, iar o dată la două zile alta moare din cauza acestei boli. Suntem a doua țară din Europa la acest capitol tragic. Potrivit specialiştilor, de vină este adresarea tardivă la medic. Specialiştii spun că, în 90 la sută din cazuri, boala poate fi prevenită prin programe de screening şi prin vaccinarea contra Papilomavirusului uman.

Daniela Bante este din Capitală şi are 17 ani. Aceasta a venit la medicul de familie să se vaccineze împotriva HPV după ce s-a informat din mai multe surse.



"M-am informat de pe o platformă de pe instagram, acolo am aflat de la un medic ginecolog că există posibilitatea să mă vaccinez contra HPV. M-am informat din mai multe surse. Am decis să mă vaccinez pentru sănătatea mea", a menţionat Daniela Bante



Prea puține femei se adresează însă la medic pentru a se vaccina.



"Chiar dacă este un vaccin foarte eficient, vaccinarea merge prost. Eficiența vaccinului este pentru toată viaţa. Se face în două doze. Se vaccinează în două doze la un interval de 6 luni", a declarat Anatol Melnic, medic epidemiolog, ANSP.



Potrivit specialiştilor, imunizarea împotriva HPV în ţara noastră se face de la vârsta de 9 până la 26 ani. Medicii de familie spun însă că unele mame de fete nu știu despre această posibilitate.



"Cauza ar fi neinformarea mămicilor. Şi vârsta mamei are un rol important, pentru că mama când era în vârsta fiicei sale nu avea această alegere să se vaccineze. Şi se pune întrebarea de ce trebuie să-mi vaccinez copilul, atât timp cât eu nu m-am vaccinat", a precizat Viorica Sorbală, medic de familie, AMT Ciocana.



Potrivit ginecologilor, cancerul de col reprezintă o adevărată dramă a femeilor aflate în plină activitate. Şi asta pentru că debutul maladiei este asimptomatic.



"Ce se dezvoltă la cancerul de col uterin. Este dezvoltarea atipică şi necontrolată a celulelor care se află pe colul utern. Este un proces foarte lent care se dezvoltă în 3-6 ani", a menţionat Elena Parpauţ, medic ginecolog.



Datele Institutului Oncologic arată că anul trecut au fost diagnosticate cu cancer de col uterin 372 de femei, dintre care 160 au decedat.