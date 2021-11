Date ALARMANTE: În Moldova se înregistrează zilnic o sinucidere

Date alarmante privind cazurile de sinucidere din ţară. Potrivit poliției, zilnic se înregistrează o sinucidere şi 2 tentative de suicid. Potrivit datelor INSP, de la începutul anului peste 340 de oameni, între care opt minori, şi-au pus capăt zilelor.

Medicii spun că în majoritatea cazurilor, e vorba de oameni care suferă de depresie sau care au fost trădaţi şi abandonaţi. Psihologii trag un semnal de alarmă.

"Atunci când persoana spune că mai bine ar muri, mai bine ar fi să se culce şi să nu se mai trezească dimineaţa. Nivelul maximal care este ca risc major pentru suicid este dorinţa de a muri, de a termina cu tot şi îşi alege şi metoda. Este important să fim atenţi atunci când persoana vorbeşte ceva şi, inclusiv, la comportamentele sale care sunt patologice, care nu intră într-o normă", a menţionat Veronica Calancea, psiholog.



Statistica arată că numărul bărbaţilor sinucigaşi e de trei ori mai mare decât cel al femeilor.



"Ei sunt mai predispuşi din cauză că într-un fel au mai puţine responsabilităţi. Femeia are în spate, de cele mai dese ori, are copii, are nepoţi, are mai multe responsabilităţi de familie. Bărbaţii le strâng pe o perioadă mai lungă, iar când nu văd ieşirea din situaţie, atunci recurg la suicid", a precizat Veronica Calancea.



În ţară nu există o linie telefonică pentru prevenirea suicidului, ci doar o pagină web cu un chat anonim dedicat persoanelor aflate în situaţii dificile. Şase persoane răspund mesajelor primite - în jur de 40 de solicitări lunar.



"Este un chat în care oamenii pot să primească susţinere emoţională. Pot să vorbească în timp real cu consilierul sau pot trimite mesaj, email, la orice oră a zilei sau nopţii. Săptămâna trecută cea mai tânără persoană avea 11 ani. Specificul vârstei, crizei adolescentine, când nu se înţelege cu cei din jur şi are nevoie de încurajare", a menţionat Liuba Ceban, fondatoare Linia Verde Prevenire Suicid.



Cei aflaţi în situaţii de risc pot intra pe pagina web www.pentruviata.md.