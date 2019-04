DATE ALARMANTE: Fiecare al treilea accident rutier, produs în Capitală, a avut loc cu implicarea pietonilor

foto: publika.md

Fiecare al treilea accident rutier care s-a produs în primele trei luni ale acestui an în Capitală a avut loc cu implicarea pietonilor.



Datele alarmante au fost prezentate de către şeful poliţiei municipale, Silviu Muşuc. Cifra este de aproape două ori mai mare faţă de perioada similară a anului trecut.



De la începutul anului, în Capitală au avut lor 120 de accidente rutiere cu implicarea pietonilor, de aproape două ori mai multe faţă de perioada similară a anului trecut.



În creştere este şi numărul victimelor înregistrate. De la începutul anului, în urma accidentelor produse, şase pietoni şi-au pierdut viaţa, iar 120 au fost traumatizaţi.



În sectorul Râşcani au avut loc cele mai multe nenorociri, 30 la număr, soldate cu tot atâtea persoane traumatizate. Cele mai grave accidente însă s-au produs la Botanica. În acest sector au avut loc 29 de nenorociri, 3 pietoni au decedat, iar 28 au fost traumatizaţi.



Cele mai multe persoane s-au stins sub roţile maşinilor pe şoseaua Munceşti. Trei persoane au fost spulberate iar 15 au fost traumatizate în urma celor opt accidente rutiere care au avut loc pe această porţiune. Un pieton a decedat şi pe strada Alba Iulia, unde, pe parcursul ultimelor trei luni s-au produs 11 accidente, soldate deasemenea cu 11 persoane rănite.



În ianuarie, în accidente au decedat cei mai mulţi pietoni, arată datele prezentate de către Poliţia Capitalei. Din cele 6 cazuri fatale, 5 s-au produs în prima lună a acestui an.