DATE ALARMANTE de la Poliţie: 555 femei și 152 bărbați, victime ale infracţiunilor. Mai multe persoane au murit

555 de femei și 152 bărbați, dintre care 55 fete și 13 băieți, au fost victime ale infracţiunilor, în primele nouă luni ale anului. Sunt datele unui raporta al Poliţiei Republicii Moldova.

Conform datelor, șapte femei au fost supuse violențelor fizice, soldate cu moartea.

În vederea asigurării protecției victimelor violenței în familie, pe parcursul anului, Poliția a eliberat 3.255 ordine de restricție de urgență, în privința agresorilor familiali, iar de la începutul instituirii ordinului de restricție de urgență au fost eliberate peste 9.300 de dispoziţii în acest sens.

Totodată, oamenii legii au supravegheat 435 ordonanțe de protecție emise de instanțele judecătorești în privința agresorilor familiali.

În această perioadă, au fost înregistrate 1.623 decazuri ce atentează la valorile familiale, dintre care 772 au fost examinate conform Codului penal, iar 851 au fost documentate prin prisma legislației contravenționale. Agresorii fiind 624 bărbați și 83 de femei.

Pentru încălcarea ordinelor de restricție de urgență, 234 agresori au fost sancționați contravențional, iar pentru încălcarea ordonanței de protecție, Poliția a inițiat 233 cauze penale.

Menţionăm că Inspectoratul General al Poliției se alătură și în acest an Campaniei Internaționale "16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen", marcată în fiecare an în perioada 25 noiembrie - 10 decembrie și are drept scop creșterea gradului de conștientizare și de a mobiliza societatea pentru a preveni violența.