Dascălii şcolii din Dănceni au sărbătorit trei decenii de la deschiderea noului sediu al instituţiei

Dascălii şcolii din Dănceni, raionul Ialoveni, au sărbătorit trei decenii de la deschiderea noului sediu al instituţiei. Profesorii îşi aduc aminte cu bucurie de faptul că s-au mutat într-o nouă clădire, deoarece numărul elevilor crescuse considerabil.

Unul dintre cei care şi-a adus aportul la construirea noii şcoli a fost şi Andrei Morzacov, profesor de geografie şi biologie. Pedagogul este cel care a adunat un colectiv de profesori tineri, iar în 1994, acolo învăţau deja patru sute de copii.

"S-a spus acolo că nu ajungea, salariul nu se dădea. Eu, ca director, primeam 170 de ruble, că nu îmi ajungeau până la Ialoveni şi înapoi pe lună. Aşa a fost, dar acum e mai bine, e mai curat, nu plouă, încălzirea", a spus Andrei Morzacov, primul director al şcolii din Dănceni.

Actualii dascăli îşi aduc aminte cu bucurie că au reuşit să contribuie la construcţie.

"Eram tânără şi am participat chiar şi la construcţia acestei şcoli. Am săpat şi în tranşee, am luat-o în variantă albă, cum se spune, ne-am pregătit clasele şi iată, exact 30 de ani nu am părăsit-o niciodată", a spus Natalia Conţulescu, învăţătoare la gimnaziul din Dănceni.

"Dar ştiţi că nu aceste emoţii şi nu aceste amintiri prevalează. Prevalează, în mare parte, relaţiile de prietenie şi de colaborare", a spus Vera Balan, fostă profesoară la gimnaziul din Dănceni.

Nu au lipsit de la festivitate şi absolvenţii.

"S-a schimbat şcoala. Când am făcut eu studii, tot a fost bine. Dar acum s-a renovat, s-a mai modernizat, sunt puţini copii, dar asta nu-i încurcă, au altă atitudine faţă de copii, sunt mai libertini. Noi am fost un pic mai restrânşi în toate", a spus Ana Zaporojan, fostă elevă.

Cu o felicitare pentru dascălii gimnaziului a venit şi ministrul Educaţiei, Monica Babuc. Demnitarul a oferit şcolii echipament sportiv şi opt calculatoare.

"Dumneavoastră vedeţi că în jurul şcolilor se naşte viaţa întregii comunităţi. De aceea acest gimnaziu, aţi văzut copiii, aţi văzut profesorii acestora, oameni valoroşi, ei dau perspectiva satului Dănceni", a spus Monica Babuc, ministrul Educaţiei, Culturii şi Cercetării.

La Gimnaziul Alexandrina Rusu din satul Dănceni învaţă 170 de elevi.