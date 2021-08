Daruri pentru școlari. O familie din orașul Sîngera a primit rechizite şi ghiozdane pentru 1 septembrie

"Vă aducem câte un ghiozdan cu rechizite ca voi să puteţi merge la şcoală echipaţi, să învăţaţi bine şi să aveţi rezultate frumoase şi să bucuraţi părinţii."Daniel este cel mai mic dintre şcolarii familiei. Copilul va pleca anul acesta pentru prima dată la şcoală şi spune că abia aşteaptă să înveţe să citească şi să scrie."În ce clasă de duci acum?- În clasa întâi- Şi vrei la şcoală?- Da- Ce ai acolo?- Hârtie de colorat, caiete""- Am aşteptat toată vara, voiam la şcoală să mă văd cu prietenii, cu colegii.- Cât de fericit eşti că ai primit acest ghiozdan?- Foarte fericit sunt ! ""- Ce ghiozdan frumos ai! Îţi place?- Da! "Părinţii spun că an de an cheltuielile sunt imense şi că nu reuşesc să achiziţioneze toate cele necesare."Şi ei ştiau, ei aşteptau cu nerăbdare, ieşeau la poartă şi se uitau dacă vin sau nu vin. Să vă spun aşa, am cheltuit 5 mii de lei pentru doi şi nici nu am luat ce trebuie încă. Greu, greu!"Campania "Ajută un copil să meargă la şcoală!" s-a desfăşurat timp de o lună."Până la moment am reuşit să ajungem la aproximativ 50 de copii. Ne propunem să ajungem la aproximativ 100 de copii, însă vedem să a mai rămas să procurăm o parte din ghiozdane şi vedem în dependenţă şi de cei care astăzi mai aduc ghiozdane pentru copilaşi."Campania este organizată de Centrul Social-Misionar de la Catedrala ”Sfânta Vineri” şi se află la cea de-a doua ediţie.