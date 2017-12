Daruri pentru copii de sărbători. Care sunt cele mai solicitate cadouri

Moş Crăciun încă mai este în căutarea cadourilor pentru unii copii. Magazinele din Capitală sunt pline de cumpărători, iar meşterii artizanali care confecţionează jucării abia de reuşesc să facă faţă comenzilor.



Olesea Chirica a început să creeze jucării după ce a devenit mamă. În această perioadă, părinţii au optat pentru lucruri cât mai originale.



"Mă strădui să lucrez cu stofe din bumbac cu stofe naturale, umplutură care nu provoacă alergii. Am aşa un personaj foarte interesant, sunt nişte pisicuţe cochete, zâmbitoare", a declarat Olesea Chirica, meșteriță.



Prin magazine, părinţii caută, în special, jucării educative.



"Optăm mai mult pentru educative, pur şi simplu dezvoltă mentalitatea şi astea sunt dorinţele copilului", a spus un părinte.



"Pot să o îmbrac, mănâncă lapte şi pot să îi fac şi coafură. Are nişte ochi albaştri ca şi mine, are părul blond îmi place şi are părul lung", a zis o fetiță.



"De preferinţă ar fi de lemn, să fie din hârtie de ce nu, confecţionate cu mâinele proprii handmade. Pentru copii încerci să nu observi preţurile, să observi calitatea", a spus un bărbat.



La mare căutare sunt şi gadgeturile de ultimă generaţie.



"O dronă vrem să cumpărăm. -Aşa, Dănut. - Da. Ne uităm după preţuri mai scumpe, mai ieftin, aşa ca înainte de sărbători. Sunt foarte scumpe", a spus un părinte.



Comercianţii spun că în această perioadă au crescut vânzările cu până la 30 la sută.



"Cel mai vândut produs a fost ochelarii realitate virtuală. Foarte , foarte multe sau vândut. De asemenea,maşinuţe, dronele sunt în top acum, în trend, copii solicită. Căşti, diferite accesorii pentru telefon, smartphone", a zis Irina Grana, administratorul magazinului.



O jucărie handmade costă până la 200 de lei. Preţul pentru un constructor din plastic ajunge până la 3000 de lei, iar pentru o dronă părinţii trebuie să plătească şi până la 14 mii de lei.