DARURI PENTRU BĂTRÂNI: Fundaţia Edelweiss a vizitat Centrul de reabilitare și integrare socială din Nisporeni

Echipa Fundației lui Vlad Plahotniuc Edelweiss i-a vizitat și i-a felicitat în preajma Zilei Internaționale a Persoanelor în Etate. Cei 30 de bunici, care beneficiază de serviciile centrului, au primit de la Edelweiss daruri, în semn de respect și apreciere."Toate persoanele în etate merită toată aprecierea și respectul nostru, de aceea ei nu trebuie uitați, nu trebuie abandonați", a declarat Dorina Postu, managerul de proiect al Fundației Edelweiss "Iată acest dar l-am primit, sunt foarte mulțumită că ne-au luat în seamă și n-a uitat de bătrâni. E moale, e caldă.""Am primit cadouri, mulțumim Fundației Edelweiss , suntem recunoscători pentru ce a făcut pentru noi.""Eu personal nu m-am așteptat la un cadou așa bogat.""Dar cum, le-am primit de la Vlad Plahotniuc . Mulțumesc, foarte bun om și foarte… pentru noi, foarte bun om.""Ori de cîte ori am avut nevoie, am apelat, am telefonat și totdeauna au fost receptivi, ne-au adus ceea ce aveam nevoie", a zis Aurelia Artene, directoarea Centrului de Bătrâni ”ÎNCREDERE” Nisporeni."Avem multe proiecte în Nisporeni care le dăm viață împreună cu Fundația Edelweiss , împreună cu domnul Vlad Plahotniuc , care este de aici, din Nisporeni, și nici o dată nu a uitat de unde a pornit", a zis Vasile Bîtcă, președinte Organizația Teritorială PD Nisporeni."Sunt persoane care au încă putere, dar care au nevoie de sprijinul nostru. Și noi ca tânăra generație care urmează să atingem această vârstă frumoasă ne vom strădui să facem tot posibilul pentru ca să aibă o viață mai ușoară", a declarat Ghenadie Verdeș, președintele raionului Nisporeni."Noi deja al 3-lea an, consecutiv, suntem alături de înaintașii noștri în vârstă, de buneii noștri spirituali", a menționat Grigore Robu, primarul orașului NisporeniCentrul de reabilitare și integrare socială "Încredere" a fost fondat în 2007. Anual, peste 200 de bătrâni din orașul Nisporeni beneficiază de serviciile de sprijin ale Centrului.