DARURI ÎN SĂPTĂMÂNA LUMINOASĂ. Un preot din Grătieşti a împărţit cadouri mai multor familii defavorizate

foto: publika.md

Le-a făcut sărbătorile pascale mai luminoase. Preotul din comuna Grătieşti, municipiul Chişinău, a împărţit daruri mai multor familii defavorizate din localitate. Cu ajutorul unor agenţi economici, dar şi din donaţiile enoriaşilor oamenii au primit cuptoare electrice, dulciuri pentru copii şi alte lucruri necesare.



"-Ştiam că vreţi să faceţi plăcinte şi nu ştiaţi cu ce să faceţi plăcinte. -Mulţumim. -Şi asta tot aşa pentru voi."



Familia Sinica, în care cresc trei copii de trei, opt şi 11 ani, nu are propria locuinţă. Datorită preotului, aceştia au găsit o cameră pe care o închiriază de la un localnic.



"Îmi doresc o locuinţă, care să fie a mea, măcar o casă micuţă, în care să pot să fac curăţenie, să mă aranjez, să pot să trăiesc cu copii. Să nu trăiesc cu cineva. Eu mă străduiesc să fie curăţel, dar nu e al meu", a spus Oxana Sinica, o locuitoare a comunei Grătieşti.



Darurile aduse de preot au bucurat întreaga familie. Femeia spune că le va găti copiilor şi soţului plăcinte în noul cuptor.



"Le fac şi pe ţigaie, dar ei vor la cuptor. Eu am lucrat, ştiu a coace şi pâine şi plăcinte. -Deseara îl aşteptaţi pe soţul cu plăcinte? -Da, eu tot iubeşte plăcinte. Mi-a zis să-i fac plăcinte cu brânză", a mai spus Oxana.



Părintele Victor a ajuns şi la fosta profesoară din comuna Gratieşti Ecaterina Caraman. Timp de 50 de ani femeia predat în clasele primare, iar în prezent suferă de o boală grea şi este imobilizată într-un scaun cu rotile. Şi foştii elevi au venit să o felicite cu ocazia sărbătorilor pascale.



"-Când am fost la spital, m-au vizitat, acasă vin. -V-a emoţinat gestul lor? -Da.", a spus Ecaterina Caraman, o fostă profesoară.



Daruri pascale auj primit şi soţii Emurachi care au patru copiii.



"-Hritos a înviat! Am venit la voi să aducem daruti. Ia, ţine asta."



"-Ce v-a adus? -Dulciuri. -Dar ce îţi doreşti cel mai mult? -O păpuşă."



Preotul din sat spune că tot ce vor aduce enoriaşii la biserică de Paştele Blajinilor la fel va ajunge pe mesele celor defavorizaţi.



"Bucuria mea întotdeauna era de a ajuta celui care este mult mai trist ca noi. Toată lume care aduce daruri la sfânta biserică, toate aceste le împărţim pentru copiii din liceu, le mai ducem şi la închisori, şi la carabineri", a spus Victor Pleşca, un preot.



Campania cu daruri pascale se desfăşoară pentru al treilea an consecutiv în localitatea Grătieşti.