Daruri în ajun de Crăciun: Cadourile, oferite de reprezentanţii Complexului Creştin "Sfânta Treime"

Embed:

Daruri în ajun de Crăciun pentru mai bine de două sute de copii din Capitală. Cadourile au fost oferite de reprezentanţii Complexului Creştin "Sfânta Treime" din Chişinău, în cadrul celei de-a noua ediţie a Festivalului "Bucuria Crăciunului". Organizatorii au pregătit scenete, colinde şi poezii pentru toţi invitaţii.



Copiii au primit rechizite, mănuşi, ciorapi, dulciuri, dar şi multe alte daruri.



"E tot pentru copii. Bomboane, jucării"



"Acolo sunt creioane, bunătăţi şi jucării. Foarte mult îmi place."



De la eveniment nu a lipsit nici Moş Crăciun, care a venit cu sacul său plin de surprize.



"Crăciunul este salvarea omenirii. A venit domnul Isus pe pământ ca să salveze omenirea. A adus vestea cea bună."



"Este cea mai mare sărbătoare. Dumnezeu a coborât pe pământ".



"E o sărbătoare cu foarte multe cadouri şi bucurie."



"Am vrut să vadă Crăciunul este o sărbătoare a darurilor unde Dumnezeu ne-a făcut cel mai mare dar şi nimic nu e prea mult ce facem pentru copii", a spus preşedintele Complexului creştin "Sfânta Treime", Alexandru Malancea.



Şi pentru ca bucuria să ajungă la cât mai mulţi copii, darurile au început să fie împărţite înainte de Crăciunul pe stil nou.



"Am avut în jur de 600 de ruczăcele, 100 de pungi că nu am avut ruczăcele destule, şi am avut 400 de cutii de încălţămite pline cu cadouri", a spus preşedintele Complexului creştin "Sfânta Treime", Alexandru Malancea.



De asemenea, pentru familiile nevoiaşe, complexul a împărţit în jur de 50 de pachete alimentare.