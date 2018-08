DARURI ÎN AJUN DE AN ŞCOLAR! 25 de copii orfani din Capitală au primit rechizite şi cadouri

foto: publika.md

25 de copii orfani din Capitală care urmează să păşească în clasa întâi s-au ales cu daruri din partea unor agenți economici. Picii au primit în dar ghiozdane pline cu rechizite şi dulciuri. Anastasia Pârnau a fost înfiată de o familie încă de când era micuţă. Copila s-a bucurat mult de cadouri.



"Mă bucur tare că am primit acest ghiozdan. Îmi place foarte mult şi pentru cadouri. Am acuarelă, nişte carton, foi pentru caiete", a spus Anastasia Pârnau, elevă.



Tatiana Chetraru îşi creşte cei doi nepoţi după ce mama lor a fost decăzută din drepturile părinteşti. Unul dintre copii va păşi pentru prima dată pragul şcolii. Bunica i-a cumpărat deja lucrurile necesare.



"Ne-am pregătit cum putem. Ne străduim să fie frumoasă, ascultătoare. Asta doresc. Când o să fiu bătrână eu vreau apă. Şi e o mare bucurie", a spus Tatiana Chetraru, locuitoare a Capitalei.



"Geanta e roz şi e frumoasă. Şi mulţumim frumos."



Copiii abia aşteaptă să înceapă primele lecţii.



"Eu vreau foarte mult la şcoală să învăţ foarte mut. Să am nota 10. "



"Eu sunt fericit că mă duc la şcoală. Sunt fericit că sunt cu sora mea în clasă. "



În semn de mulţumire, micuţii au cântat o melodie dedicată învățătorilor.



Primăria Capitalei a anunțat că aceşti copii vor primi şi un ajutor unic de cinci mii de lei.



"Copii aceştia sunt copii deosebiţi că poate am nevoie de mai multă dragoste, de mai multă afecţiune, de mai multă înţelegere. Şi dacă noi o să le oferim există marea probabilitate ca ei să crească oameni buni, oameni cu inimă mare", a spus Lucia Caciuc, şef interimar Direcţia Protecţia Drepturilor Copilului.



În evidenţa autorităţilor municipale sunt 1533 de copii fără ocrotire părintească. În cazul a 1344 de minori a fost instituită formă de protecţie de tip familial.